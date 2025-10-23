به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح پنج شنبه، سمینار علمی «پاپیلوما ویروس و سلامت خانواده» و یادواره زندهیاد دکتر فاطمه حقیقی با حضور جمعی از اساتید، متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد و بر اهمیت آموزش، پیشگیری و گسترش همکاریهای علمی میان دانشگاهها برای مقابله با ویروس پاپیلوما تأکید شد.
محمد جزایری، متخصص ویروسشناسی پزشکی و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به سابقه فعالیتهای علمی در زمینه شناسایی و پیشگیری از ویروس پاپیلوما، اظهار داشت: فعالیتهای علمی و آموزشی در این زمینه از حدود ده سال پیش آغاز شد و در سال ۱۳۹۴ نخستین کمپین ملی آگاهیبخشی درباره ویروس پاپیلوما راهاندازی شد که نهایتاً در سال ۱۴۰۰ به تأسیس نخستین کلینیک تخصصی کشور در این حوزه انجامید.
وی با بیان اینکه هدف از این حرکت علمی، ایجاد پایگاههای تخصصی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود تا بتوانیم مسیر آموزش، پیشگیری و درمان را بهصورت ساختارمند دنبال کنیم افزود: با وجود چالشهایی مانند تعارض منافع در برخی رشتهها و محدودیتهای ساختاری، این برنامه با همکاری دانشگاهها به شکل مستمر ادامه دارد.
تأکید بر نقش دانشگاهها در آموزش عمومی
جزایری با بیان اینکه تجربه نشان داده است که آگاهی عمومی و آموزش منسجم نقش مهمی در کاهش آسیبهای ناشی از بیماریهای ویروسی دارد، ادامه داد: باید ارتباط میان دانشگاهها و مردم تقویت شود تا آگاهی به زبان ساده و علمی در اختیار جامعه قرار گیرد.
وی همچنین از برگزاری برنامههای مشابه در استانهای دیگر خبر داد و گفت: نخستین رویداد این طرح در مشهد برگزار شد و برنامههای بعدی در اصفهان (۲۹ آذر)، اهواز (دیماه) و همدان پیشبینی شده است. در هر استان، از ظرفیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی همان منطقه برای اجرای کارگاهها و سخنرانیها استفاده میشود.
مسعود ضیایی، دبیر علمی سمینار هم با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد اظهار داشت: بیماریهای شایع انسانی تنها به تبعات فردی محدود نمیشوند، بلکه پیامدهای خانوادگی و اجتماعی نیز دارند، بنابراین، نگاه ما در این سمینار فراتر از درمان بالینی است و بر پیشگیری هوشمندانه و ارتقای سلامت خانوادهها تأکید دارد.
وی افزود: هدف این گردهمایی، ایجاد بستری برای تبادل دانش و تجربه میان اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه سلامت است تا از طریق تعامل علمی، مسیر مقابله مؤثر با بیماریهای ویروسی از جمله پاپیلوما را هموار کنیم.
ضیایی با گرامیداشت یاد و نام زندهیاد دکتر فاطمه حقیقی، استاد فقید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خاطرنشان کرد: این گردهمایی فرصتی است تا ضمن بررسی علمی موضوعات روز، از بانویی یاد کنیم که با دانش، اخلاق و تعهد خود تأثیری ماندگار بر جامعه دانشگاهی برجای گذاشتند.
پیوند علم و اخلاق در دانشگاه
یوسفی، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاهها در تولید علم و فرهنگ پژوهش گفت: برگزاری سمینارهای علمی نهتنها به گسترش دانش کمک میکند، بلکه زمینهساز تقویت روح پژوهش، تبادل تجربه و انتقال فرهنگ علمی به نسل جوان دانشگاهی است.
وی افزود: این سمینار با همکاری مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی، انجمن علمی ویروسشناسی و کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد و هدف آن ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد بستری برای تبادل دانش میان متخصصان است.
یوسفی با اشاره به برگزاری یادبود زندهیاد دکتر حقیقی خاطرنشان کرد: مرحومه دکتر حقیقی نمادی از پیوند علم و اخلاق در محیط دانشگاهی بودند و احترام به استادان فقید تنها یک عمل نمادین نیست، بلکه بخشی از فرهنگ پاسداشت میراث علمی کشور است.
وی ادامه داد: در معاونت پژوهشی دانشگاه تلاش داریم با برگزاری برنامههای علمی و فرهنگی، زمینه رشد فکری و مهارتی دانشجویان را فراهم کنیم و یقین داریم این قبیل رویدادها نقش مؤثری در ارتقای جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سطح ملی دارد.
