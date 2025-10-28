فرصت تکمیل ظرفیت دستیاری فوق تخصصی پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

پیش از این داوطلبان تا شنبه ۳ آبان ماه فرصت داشتند در این مرحله ثبت نام کنند که بنابراعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی این فرصت تا ۸ صبح چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ تمدید شد.

میزان ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۶ نفر تعیین شده است.

تکمیل ظرفیت در راستای تأمین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی با رعایت مفاد ذیل و از بین افراد واجد شرایط در ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

افراد واجد شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت:

- دارا بودن دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیش نیاز

- عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته‌های فوق تخصصی پزشکی و دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و PhD

تبصره: دارندگان مدرک دانشنامه فوق تخصصی و قبول شدگان آزمون نهایی و گواهینامه فوق تخصصی در یکی از رشته‌های پزشکی بالینی مجاز به شرکت مجدد در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیستند.

- داوطلبانی که در چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی شرکت کرده و پذیرفته نشده‌اند.

- کلیه دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیش نیاز بیماری‌های داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی و جراحی عمومی که تعهدات موضوعه ضریب K ایشان به اتمام رسیده است.

- داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه عمومی یا پیام آوران بهداشت هستند در صورت ارائه گواهی مبنی در اینکه مدت خدمت سربازی آنان تا قبل از شروع به دوره به اتمام می‌رسد مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار خواهند بود.

- دانش آموختگان رشته‌های تخصصی که با استفاده از مزایای سهمیه بومی مناطق محروم (قانون برقراری عدالت آموزشی) دوره تخصصی خود را گذرانده و حداقل نیمی از مدت تعهدات قانونی خود را انجام داده‌اند و براساس مفاد قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی مجاز به شرکت در آزمون هستند و در حال حاضر نیز داوطلب حضور در این آزمون هستند در صورت ارائه گواهی و با تأیید معاونت درمان مجاز به شرکت در آزمون هستند.