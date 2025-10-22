اجرای مرحله تکمیل ظرفیت برای دستیاری فوق تخصصی پزشکی؛ ثبت نام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی می توانند از امروز ۳۰ مهرماه تا ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir فرآیند ثبت نام خود را انجام دهند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرده است: متقاضیان توجه داشته باشند که با توجه به زمان و مکان که متعاقباً اعلام می شود، در زمان مقرر در جلسه آزمون حضور یابند و کلیه سوابق آموزشی اعم از مقالات، پایان نامه، مدارک مرتبط مشارکت در طرح های تحقیقاتی و ... را به همراه داشته باشند.

داوطلبان موظف اند فرم انتخاب محل آموزشی را قبل از روز آزمون تکمیل کرده و در روز برگزاری آزمون همراه داشته باشند.

توجه ۱: کارت شناسایی عکسدار (کارت ملی، نظام پزشکی و ... ) جهت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

توجه ۲: در صورت اضافه شدن دانشگاه محل پذیرش به لیست اعلامی، مراتب در روز آزمون به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده می شود تا نسبت به انتخاب آن در اولویت های خود، اقدام کنند.

توجه ۳: اعضای هیئت علمی و مستخدمین وزارت بهداشت یا سایر سازمان ها نیاز به موافقت محل استخدام جهت شرکت و شروع به دوره خواهند داشت.

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

کلیه مدارک باید به صورت اسکن شده با فرمت jpg و حجم ۳۰۰-۱۰۰ kb ارسال شود.

- یک قطع عکس ۳ در ۴ (پشت سفید) که در سال جاری گرفته شده باشد.

- صفحه اول شناسنامه و در صورت موجود بودن هرگونه توضیح اضافی تصویر صفحه توضیحات شناسنامه.

- گواهی انجام پایان تعهدات خدم ضریب K تخصصی

- داوطلبانی که در آزمون دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۴ قبول شده اند صرفاً مراتب را در فرم ثبت نام اعلام کنند و نیازی به ارائه مدرک پایان تعهدات نخواهند داشت.

- کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت آقایان.

تبصره ۱: مستندات مبنی در اتمام خدمت وظیفه عمومی جهت داوطلبانی که مشغول خدمت هستند. (صرفا ارائه مجوز از سوی بالاترین مقام ارگان مربوط قابل قبول است).

- تصویر حکم استخدامی جهت کلیه مستخدمین

- فرم تکمیل شده شماره ۱ جهت کلیه اعضای هیئت علمی

- فرم تکمیل شده شماره ۲ جهت کلیه مستخدمین

- فرم انتخاب محل آموزشی قبل از روز آزمون تکمیل و در روز برگزاری آزمون همراه باشد.

نحوه پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت:

پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت با برگزاری ارزیابی ساختارمند، بررسی سوابق آموزشی و با تائید هیئت ممتحنه دانشنامه رشته فوق تخصصی صورت خواهد پذیرفت.

* پذیرش در بین کلیه متقاضیان در هر رشته با رعایت مقررات کلی پذیرش دستیار فوق تخصصی صورت خواهد پذیرفت.