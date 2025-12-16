به گزارش خبرنگار مهر، مراحل تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ انجام شد. میزان ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۶ نفر تعیین شده بود.

تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال ۱۴۰۴ در راستای تأمین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام گرفت.

براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی پذیرفته شدگان آزمون تکمیل ظرفیت پذیرش دستیار فوق تخصصی می توانند از امروز ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ جهت انجام مراحل ثبت نام به دانشگاه محل پذیرش خود مراجعه کنند.

تاریخ شروع به دوره آموزش پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال ۱۴۰۴ حداکثر تا تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۴ است.

تعهدات:

الف - کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تعهدنامه باید حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از شروع دوره تحویل شود).

ب- کارکنان رسمی سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و یا نهادها که با مأموریت آموزشی به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می‌گیرند. در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص محل استخدام خود هستند. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات مأموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

ج- مستخدمین دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای هیئت علمی ملزم به سپردن تعهد محضری خاص طبق مقررات مربوط دانشگاه محل استخدام خواهند بود. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات مأموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

د- سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان مطابق مقررات باید در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارائه شود. از آموزش افرادی که سند تعهد محضری را حداکثر ظرف مدت دو هفت ارائه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

عدم سپردن تعهد محضری به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود.

توجه: جانبازانی که مستخدم دستگاه‌های اجرایی هستند و با استفاده از مأموریت آموزشی در دوره‌های دستیاری پذیرفته می‌شوند از تودیع سند تعهد محضری معاف هستند و لیکن این معافیت مانع از انجام سایر تعهدات از جمله تعهدات موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (آموزش رایگان) نمی‌شود.