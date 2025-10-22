به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، در ژنو با امبرتو کوستا، نایب رئیس مجلس سنای برزیل دیدار و گفتگو کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از تنش‌هایی که دولت ترامپ در حوزه تعرفه‌ها برای برزیل پدید آورده مطلع هستیم، گفت: دخالت در امور داخلی کشورها از دیگر اقداماتی بوده که این روزها از سوی کشورهای مدعی دموکراسی شاهد هستیم و به طرق مختلف حاکمیت، استقلال و قوای کشورهای مستقل را به چالش می‌کشند.

حاجی بابایی ادامه داد: در راستای تقویت همکاری‌های پارلمانی و ارتقای روابط دو جانبه، آماده همکاری با برزیل در حوزه‌های مختلف هستیم. برگزاری جلسات متعدد بریکس در دوره ریاست برزیل به ویژه مجمع پارلمانی بریکس نیز موفقیت آمیز بوده است.

تاکید نایب‌ رئیس مجلس سنای برزیل بر ارتقای همکاری دو کشور با توسعه دیپلماسی پارلمانی

براساس این‌ گزارش، امبرتو کوستا نایب‌رئیس مجلس سنای برزیل در این دیدار، گفت: سطح همکاری ایران و برزیل باید ارتقا یابد و دیپلماسی پارلمانی به این مهم کمک می کند.

گفتنی است، یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجارهای انس انی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» در ژنو در حال برگزاری است و هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمس‌الدین حسینی عضو هیئت رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجت‌الاسلام آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی در این اجلاس حضور دارند.