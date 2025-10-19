حسینی: رژیم صهیونیستی به دنبال تهدید صلح و امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس‌الدین حسینی عضو هیئت رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU)، در نشست گروه آسیا - اقیانوسیه در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو با بیان اینکه ایران از هیچ کوششی برای تقویت تفاهم و همکاری بین کشورهای منطقه با هدف تأمین امنیت و ثبات درون زا دریغ نخواهد کرد، گفت: حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر، نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین الملل و تجاوزی آشکار علیه حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است.

متن سخنرانی به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جمهوری اسلامی ایران مایل است، حق پاسخ خود را برابر برخی اظهارات غیر واقع بینانه مطرح شده در این نشست اعمال کند.

جمهوری اسلامی ایران مایل است تاکید کند، اقدام جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی العدید در راستای حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه آمریکا در علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران بوده است و نباید به هیچ عنوان اقدامی علیه دولت دوست و برادر قطر محسوب شود.

ایران همواره تاکید کرده است که از هیچ کوششی برای تقویت تفاهم و همکاری بین کشورهای منطقه با هدف تأمین امنیت و ثبات درون‌زا دریغ نخواهد کرد.

همچنین مایلیم تاکید کنم، حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر، نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین الملل و تجاوزی آشکار علیه حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است. این حمله نشانه آشکار از ماهیت خطرناک و تروریستی رژیمی است که همزمان با نسل کشی و کشتار در فلسطین اشغالی، به دنبال گسترش دامنه تجاوزات خود به منطقه و تهدید صلح و امنیت منطقه است.

به گزارش خانه‌ملت؛ هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمس‌الدین حسینی عضو هیأت رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و خانم الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» در ژنو حضور دارند.