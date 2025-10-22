به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد از بررسی درخواستهای مطرح شده از سوی انجمن صنفی رانندگان و دارندگان اتوبوس استان یزد پیرامون مشکلات جایگاه عرضه سوخت در پایانه مسافربری غدیر یزد خبر داد و گفت: مشکل انجمن رانندگان در رابطه با تخصیص سوخت و تسریع در سوختگیری اتوبوسهای بین شهری در جایگاه سوخت ترمینال مسافربری غدیر به طور کامل مرتفع شد که این اقدام نویدبخش تسهیل در خدماترسانی بهتر ناوگان حمل و نقل عمومی به مسافران در استان خواهد بود.
جواد ذاکر افزود: همچنین موضوع نحوه صدور باربرگ و تخصیص سهمیه سوخت به کامیونهای درونشهری توسط شهرداری و تداخل موضوع با سیستم حمل و نقل برونشهری در نشستی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و تشکلهای صنفی خبر بررسی شد.
ذاکر در این خصوص خاطرنشان کرد: این مشکل به منظور جلوگیری از هرگونه تداخل یا سو استفاده، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از تردد این ناوگان در محورهای برون شهری و بازبینی در سهمیه سوخت آنان با کمک کارشناسان شهرداری، استانداری، شرکت نفت و اداره کل راهداری ارائه شود.
