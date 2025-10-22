به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، پشت‌صحنه «پسران هور» شامل تصاویری از مراحل دشوار فیلم‌برداری در هور، گفتگو با عوامل تولید و بازیگران و روایت‌هایی از پشت قاب این اثر است که امشب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

همچنین به منظور مرور دوباره داستان و بخش‌های مهم این مجموعه، خلاصه کامل قسمت‌های «پسران هور» در دو بخش ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱ و ۲ آبان پخش می‌شود.

سریال «پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده در ۱۷ قسمت تولید شده و روایتگر حماسه قرارگاه سری نصرت و فرمانده دلاور آن شهید علی هاشمی است.

این اثر محصول مرکز سریال سوره و سیمافیلم است و با بازی رضا ثامری، رویا افشار، فرید سجادحسینی، تورج الوند، محمدرضا صولتی و جمعی از هنرمندان جوان ساخته شده است.