پخش پشت‌صحنه سریال «پسران هور» از شبکه یک

پشت‌صحنه مجموعه «پسران هور» چهارشنبه ۳۰ مهر از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، پشت‌صحنه «پسران هور» شامل تصاویری از مراحل دشوار فیلم‌برداری در هور، گفتگو با عوامل تولید و بازیگران و روایت‌هایی از پشت قاب این اثر است که امشب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

همچنین به منظور مرور دوباره داستان و بخش‌های مهم این مجموعه، خلاصه کامل قسمت‌های «پسران هور» در دو بخش ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱ و ۲ آبان پخش می‌شود.

سریال «پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده در ۱۷ قسمت تولید شده و روایتگر حماسه قرارگاه سری نصرت و فرمانده دلاور آن شهید علی هاشمی است.

این اثر محصول مرکز سریال سوره و سیمافیلم است و با بازی رضا ثامری، رویا افشار، فرید سجادحسینی، تورج الوند، محمدرضا صولتی و جمعی از هنرمندان جوان ساخته شده است.

عطیه موذن

