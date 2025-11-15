به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه «امشب» که یک برنامه شبانگاهی با اجرای محمدحسین مولایی است، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۳ از شبکه یک روی آنتن می‌رود.

این برنامه امشب ۲۴ آبان با حضور عوامل سریال «دشتستان» که این شب‌ها روی آنتن شبکه یک می‌رود پخش می‌شود. امیر بشیری کارگردان و علی عطایی‌حور و ناصر سجادی‌حسینی بازیگران این مجموعه مهمان برنامه «امشب» هستند. همچنین نعمت الله سعیدی نویسنده و روزنامه نگار فرهنگی دیگر مهمان این برنامه است.

«امشب» به تهیه کنندگی محمدحسین بزرگی در هر قسمت میزبان اهالی فرهنگ و هنر است و تلاش دارد در گفتگو با چهره‌های مؤثر فرهنگی و دغدغه‌مند در باب موضوعات روز و سوژه‌های کلان فرهنگ گفتگو کند.