قسمت پایانی «پسران هور» امشب دوباره روی آنتن می‌رود

شبکه یک قسمت پایانی سریال «پسران هور» را امشب بازپخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، پس از پخش قسمت هفدهم و پایانی سریال تلویزیونی «پسران هور» در شامگاه یکشنبه ۲۷ مهر، شبکه یک سیما امشب دوشنبه ۲۸ مهر قسمت پایانی این مجموعه را برای علاقه‌مندان بازپخش می‌کند.

«پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، روایتگر بخشی کمتر شنیده‌شده از تاریخ دفاع مقدس است؛ ماجرای قرارگاه سری نصرت و دلاوری‌های شهید علی هاشمی و نیروهایش در دل هورالعظیم.

«پسران هور» محصول مرکز سریال سوره و سیمافیلم است و با بازی رضا ثامری، رویا افشار، فرید سجادحسینی، تورج الوند، محمدرضا صولتی و جمعی از هنرمندان جوان ساخته شده است.

