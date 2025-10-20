به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، پس از پخش قسمت هفدهم و پایانی سریال تلویزیونی «پسران هور» در شامگاه یکشنبه ۲۷ مهر، شبکه یک سیما امشب دوشنبه ۲۸ مهر قسمت پایانی این مجموعه را برای علاقه‌مندان بازپخش می‌کند.

«پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، روایتگر بخشی کمتر شنیده‌شده از تاریخ دفاع مقدس است؛ ماجرای قرارگاه سری نصرت و دلاوری‌های شهید علی هاشمی و نیروهایش در دل هورالعظیم.

«پسران هور» محصول مرکز سریال سوره و سیمافیلم است و با بازی رضا ثامری، رویا افشار، فرید سجادحسینی، تورج الوند، محمدرضا صولتی و جمعی از هنرمندان جوان ساخته شده است.