به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سریال سوره، یکی از نهادهای نوپا و تخصصی سازمان سینمایی سوره است که طی نزدیک به چهار سال فعالیت تلاش کرده به شیوهای تازه مبتنی بر تولید برسد. این مرکز ضمن تمرکز بر اقتباس از متون مکتوب، سراغ طرحهای آزاد هم میرود و همچنین توجهی ویژه به تنوع ژانر دارد. نتیجه این دورخیز ساخت سریالهای «سوران»، «پسران هور» و «بوقچی» به همراه تله تئاتر سریالی «کاتب اعظم» بوده است.
وحید پناهلو مدیر مرکز سریال سوره، ضمن تشریح فعالیتهای این مرکز به خبرنگار مهر بیان کرد: رویکرد مولفانه و همکاری مستمر با نویسندگان و پژوهشگران، کارگردانها و عوامل تولید حرفهای و حمایت از کار اولیها وجه تمایز اصلی مرکز سریال سوره نسبت به دیگر سازمانهای تولیدی است. این مرکز با بهره گیری از ظرفیتهای گسترده سازمان سینمایی سوره و شبکههای تلویزیونی و سکوهای پخش آنلاین، تلاش دارد مخاطبان بیشتری جذب کند.
وی با اشاره به زمان پخش سریال «پسران هور» که همزمان با هفته دفاع مقدس قرار است از شبکه یک پخش شود، اضافه کرد: این سریال بزرگترین پروژه تولیدی حوزه هنری تا به امروز است که بیش از ۳ سال به طول انجامید.
«پسران هور» بعد از نسخه سینمایی در فجر یک نسخه مستند نیز برای «سینماحقیقت» دارد
مدیر مرکز سریال سوره گفت: این سریال ۱۷ قسمتی در یک نسخه سینمایی نیز با نام «اشک هور» در جشنواره فیلم فجر حاضر بود که با استقبال مخاطبان و تماشگران همراه شد. البته نسخه سریالی کار با نام «پسران هور» قصه کامل قرارگاه نصرت را روایت میکند که شهید علی هاشمی آن را بنا نهاد. همچنین یک نسخه مستند از این کار که شامل پژوهشها و تحقیقات پیرامون زندگی این شهید بزرگوار است نیز در جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش درخواهد آمد. سریال «پسران هور» به دلیل زمانی که برای پژوهش و تحقیق و نگارش فیلمنامه داشته است یکی از کامل ترین روایتها درباره شهید علی هاشمی است که این مستندات در قالب کتاب تجربه نگاری منتشر خواهد شد.
پناهلو با اشاره به این موضوع که مرکز سریال سوره با ۲ رویکرد متفاوت در زمینه سریال سازی فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: بخشی از تولیدات با همکاری کارگردانها و عوامل حرفهای و شناخته شده سینما و تلویزیون انجام میشود و بخش دیگر با بهره گیری از مزیتهای سازمان سینمایی سوره و شبکه ارتباطی گسترده آن، از جمله همکاری با کارگردانهای جوان و کارگردانهای اولی که در مسیر آموزش و پرورش قرار دارند، پیش میرود. بدین ترتیب، مرکز هم به تجربه و حرفهای بودن توجه دارد و هم فرصتی برای استعدادهای تازه فراهم میکند.
مدیر مرکز سریال سوره درباره توجه به اقتباس در آثار تولیدی نیز توضیح داد: از همان ابتدای فعالیت مرکز سریال سوره، تمرکز اصلی و جدی ما بر حوزه اقتباس بوده است. با بهره گیری از پشتوانه قوی حوزه هنری و کتابهای تالیفی موجود، تلاش کردهایم تا نقطه تمایز خود را در این زمینه مشخص کنیم و رویکردی متفاوت نسبت به سایر مراکز تولیدی داشته باشیم. در حالی که بسیاری از سازمانها بر اساس یک شورا طرحها را دریافت، بررسی و انتخاب میکنند، ما رویکردی مولفانه داریم که هم به کارگردانهای حرفهای و هم کارگردانهای جوان فرصت میدهد و هم توجه ویژهای به اقتباس از منابع مکتوب دارد.
۳ سریال اقتباسی داشتیم
وی در همین زمینه عنوان کرد: در این رویکرد، ما مدل سازمان تولید مولف را انتخاب کردهایم؛ یعنی سازمانی که خود طراحی و تالیف را بر عهده دارد و با به خدمت گرفتن فیلمنامه نویسان در گروه نویسندگان، نظرات و دیدگاههای آنان را دنبال میکند. به جای آنکه صرفاً یک سازمان تولید منفعل و دریافت کننده طرح باشیم، تلاش کردهایم نقش فعال و خلاقانهای در شکل گیری آثار داشته باشیم. در این مسیر، اقتباس یکی از ظرفیتهای اصلی ما بوده است به طوری که از میان ۴ سریالی که تاکنون پخش شدهاند، ۳ اثر به جز «بوقچی» که طرح آن آزاد بود، اقتباسی هستند.
پناهلو درباره شیوه اقتباس سریالها از آثار مکتوب هم گفت: در حال حاضر بخش عمدهای از پروژههای در دست اجرا اقتباسی هستند و این فرآیند محدود به یک کتاب نیست بلکه گاهی از مجموعهای از چند کتاب الهام میگیریم. برای مثال، سریال «پسران هور» براساس ترکیبی از چند کتاب ساخته شده است و ما در مسیر خلق آثار نمایشی از منابع گوناگون اقتباس میکنیم و از آنها الهام میگیریم تا محتوایی غنی و متنوع ارائه دهیم. مثلا پس از سالها، اثری در قالب تله تئاتر به نام «کاتب اعظم» تولید شد که اقتباسی از کتاب «اعترافات کاتب کشته شده» نوشته ساسان ناطق بود و مویدی بر این رویکرد است.
وی در توضیح چرایی اصرار بر اقتباس اظهار کرد: اقتباس از آثار مکتوب که با پژوهش و زمان زیادی تهیه شدهاند، به بهبود کیفیت فیلمنامهها در سینما و تلویزیون کمک کرده است. این در حالی است که تولید سریال در ایران هنوز با روشهای سنتی و طراحی شبیه به فیلم سینمایی انجام میشود که هزینهبر و ناکارآمد است.
پناهلو یادآور شد: امسال با توجه به پشتوانه قوی که در ۳ سال گذشته در زمینه تولید فیلمنامه در مرکز سریال سوره ایجاد شده است، امکان تولید ۴ تا ۵ سریال را داریم. در حال حاضر ۲ پروژه در مرحله پیشتولید قرار دارند و ۳ پروژه دیگر نیز در صورت فراهم شدن شرایط و مناسب بودن وضعیت، امسال به مرحله تولید خواهند رسید.
مدیر مرکز سریال سوره درباره ادامه همکاری با سازمان صدا و سیما و سکوهای اینترنتی گفت: همکاری ۴ ساله با سازمان صدا و سیما باعث شده است برنامهریزی و تولید حرفهایتر و منسجمتری شکل بگیرد و برای همکاری در ۴ پروژه جدید به تفاهم رسیدهایم. تلویزیون از شیوه تالیف، طراحی، مدیریت و نظارت پروژهها رضایت دارد و این رضایت باعث استمرار همکاری طرفین شده است.
همکاری قطعی با سکوها و پلتفرمها برای تولید
وی افزود: همچنین همکاری رسمی و قطعی با سکوهای اینترنتی را نیز آغاز کردهایم و در پروژههایی که مولف باشیم و طراحی با خودمان باشد، وارد همکاری حرفهای با این پلتفرمها میشویم. با آنها به تفاهماتی رسیدهایم چون این پلتفرمها ظرفیت خوبی دارند و ما به عنوان سازمان تولید قصد داریم از این ظرفیتهای متنوع برای تولید محصولات و جذب مخاطب بهره ببریم.
پناهلو همچنین درباره وجه افتراق سازمان سینمایی سوره با نهادهای دیگر عنوان کرد: این سازمان مراکز تخصصی تولید در قالبهای مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، سریال و سینما دارد و در حوزه پخش سینمایی و بینالمللی نیز فعال است و این سازمان تولید مولف را انتخاب کرده است. یعنی به جای دریافت طرح از بیرون، طراحی و تالیف در همین سازمان صورت میگیرد و با گروه نویسندگان همکاری انجام میشود تا آثار اقتباسی با کیفیت تولید شود و این موضوع مزیت و برتری این سازمان را نشان میدهد. به عنوان مثال سال گذشته، ۲ پروژه شاخص تولید شد؛ سریال «بوقچی» که در حال پخش است و سریال «پسران هور» که روایتگر قرارگاه سری نصرت و زندگی شهید علی هاشمی است که به زودی از تلویزیون پخش می شود. بخشی از سریال «پسران هور» به نسخه سینمایی «اشک هور» تبدیل شد که به جشنواره فیلم فجر راه یافت و استقبال خوبی هم از آن شد و موفقیتهای قابل توجهی در جشنواره فیلم فجر کسب کرد.
وی در پاسخ به اینکه مرکز سریال سوره برای تولید آثار متنوع آن هم در شرایطی که سریالهای روز دنیا در دسترس مخاطبان هستند، چه دورنمایی دارد؟ گفت: رقابت با آثار خارجی و تغییر ذائقه مخاطب موجب شده تا تلاش کنیم در این مرکز به سمت تولید آثار اصیل، حرفهای و خلاقانه برویم و به عنوان مرکز سریال سازی سازمان سینمایی سوره، ضمن همکاری با عوامل حرفهای سینما و تلویزیون، با استفاده از مزیتها و شبکه ارتباطی گسترده سازمان، آثار باکیفیتی تولید کنیم. به هر حال سریال سازی یکی از پیچیدهترین و زمانبرترین هنرهای حوزه تولید است چون مخاطبان با دسترسی آسان به جدیدترین و بهترین آثار خارجی، انتظار بالایی از محصولات داخلی دارند. این موضوع کار تولیدکنندگان و پخش کنندگان سریال را دشوارتر میکند.
پناهلو در پایان با اشاره به مضامین تولیدات این مرکز اظهار کرد: باید اثری تولید کنیم که هم اصالت و هویت داشته باشد، هم به ابتذال نیفتد و در عین حال با مخاطب گسترده ارتباط برقرار کند. از این رو همچنان در این مرکز کارهای زیادی پیش رو داریم و تمام تلاش مان بر این است تا بتوانیم خوراک خوب فرهنگی با محتوای غنی و با اصالت برای مخاطب ارزشمند کشورمان فراهم کنیم.
نظر شما