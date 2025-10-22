چین بزرگترین توربین بادی شناور جهان را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، مینگ یانگ اسمارت انرژی، شرکت پیشرو در حوزه فناوری محرک نیمه مستقیم برای نیروگاه‌های بادی فراساحلی اعلام کرد توربین شناور ۵۰ مگاواتی آینده‌اش دارای طراحی V شکل با دو سر خواهد بود. کانسپت توربین بادی براساس پلتفرم پیشین شرکت به نام OceanX ساخته می‌شود که تنظیمات دو پروانه‌ای ۱۶.۶ مگاواتی داشت. علاوه بر آن سیستم آتی دو موتور ۲۵ مگاواتی که روی یک ساختار مشترک سوار می‌شوند را با یکدیگر ترکیب می‌کند و به همین دلیل ظرفیت آن تقریباً دو برابر هرگونه طراحی موجود برای توربین‌های شناور خواهد بود.

این توربین نشان دهنده گامی بزرگ در زمینه مقیاس محصول و پیچیدگی‌های مهندسی است. توربینی که قرار است در آب‌های عمیق به کار گرفته شود از پروانه دوقلو ۲۹۰ متری استفاده می‌کند که هرکدام مرتفع‌تر از سه زمین فوتبال هستند.

ژانگ کی‌یینگ، رئیس بخش کسب‌وکار بین‌المللی شرکت مینگ یانگ، در کنفرانسی صنعتی در پکن اظهار کرد ظرفیت توربین جدید تقریباً دو برابر بزرگ‌ترین طراحی موجود با ظرفیت ۲۰ مگاوات خواهد بود. در این میان ژانگ چوان وی مدیر ارشد اجرایی آن نیز اعلام کرد که شرکت قصد دارد بلافاصله بازاریابی این توربین را آغاز کند زیرا تولید انبوه آن از ۲۰۲۶ میلادی آغاز خواهد شد. چوان‌وی همچنین توضیح داد که توربین جدید دو موتوره با هدف ارائه هزینه‌ای کمتر از ۱۳۰۰ دلاربه ازای هر کیلووات طراحی شده، که به‌طور قابل توجهی کمتر از میانگین ۶۱۰۰ دلار در اروپا و ۳۰۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار در چین است.