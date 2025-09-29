چین توربین بادی شناور را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این سیستم تست های سختگیرانه ای از جمله سرهم بندی کامل در صحرا و به کارگیری مکرر در بادهای مرتفع را پشت سرگذاشت و نشان دهنده نقطه عطفی در حوزه برق بادی هوابرد است. S۱۵۰۰ یک سیستم تجاری در مقیاس چندمگاوات است که مانند یک کشتی هوایی در آسمان شناور می شود. این توربین با ۶۰ متر طول، ۴۰ متر عرض و ۴۰ متر ارتفاع دارد و بزرگترین ژنراتور برق بادی ساخته شده تا به اکنون است.

S۱۵۰۰ برخلاف توربین های سنتی نیازی به برج یا فونداسیون عمیق دارد که این امر استفاده از مواد را تا ۴۰ درصد و هزینه های برق را تا ۳۰ درصد کاهش می دهد. کل این واحد را می توان طی چند ساعت جابه جا کرد و به همین دلیل برای به کارگیری در صحرا، جزیره و مناطق استخراج معادن مناسب است.

این توربین بادی شامل یک بال اصلی و یک بال حلقه ای است که همراه یکدیگر یک مجرای هوایی بزرگ را تشکیل می دهند.

داخل این مجرای هوا ۱۲ توربین- ژنراتور که هر کدام انرژی معادل ۱۰۰ کیلووات تولید می کنند، قرار دارند. این پروانه ها بادهای مرتفع را جذب و به برق تبدیل می کنند. الکتریسیته حاصل نیز از طریق یک کابل به زمین منتقل می شود.