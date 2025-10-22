به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی ظهر چهارشنبه در همایش روز آمار و برنامهریزی که با حضور رئیس مرکز آمار ایران، استاندار و شهردار اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: حضور مدیران دستگاههای مختلف استانی در این همایش نشاندهنده اهمیت و جایگاه والای موضوع آمار و برنامهریزی در کشور است.
وی تاکید کرد: بدون زیرساختهای آماری دقیق اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای امکانپذیر نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: خوشبختانه با همکاری بیش از ۶۰ دستگاه استانی و شهری، آمارنامهای جامع با بیش از ۲۰ نوع داده و اطلاعات تهیه شده که نشاندهنده تعهد دستگاهها به اهمیت این حوزه است.
نورصالحی تأکید کرد: در دوره کنونی مدیریت شهری، تصمیمگیریها و بودجهریزیها باید دادهمحور باشد.
رئیس شورای شهر با اشاره به هزینه سالیانه حدود ۲۰ میلیون تومان به ازای هر شهروند در شهر اصفهان، خاطرنشان کرد: این رقم چندان بزرگ نیست اما طی چهار سال گذشته تاکنون حدود ۵.۵ برابر شده و با رشد جمعیت و نیازهای شهر، هر سال افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: تصمیمگیریهای مبتنی بر داده و آمار دقیق، نتایج بهتری به نفع مردم خواهد داشت.
نورصالحی ضمن قدردانی از تلاشهای معاونت برنامهریزی شهرداری اصفهان گفت: این معاونت با بهرهگیری از ظرفیتهای استانی و ملی رشد قابلتوجهی در تولید داده و اجرای پروژهها داشته و نقش زیربنایی و ارزشمندی در ارتقای مدیریت شهری ایفا کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند تصمیمگیریهای دقیق و مؤثرتری در راستای خدمت به شهروندان اتخاذ شود.
