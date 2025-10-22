به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر چهارشنبه در همایش روز آمار و برنامه‌ریزی که با حضور رئیس مرکز آمار ایران و جمعی از مدیران شهری اصفهان برگزار شد، با اشاره به جلسات فشرده اخیر با حضور وزرا، معاونان و رؤسای سازمان‌های مختلف، اظهار کرد: در بسیاری از این جلسات کارشناسی، به دلیل نبود داده‌های دقیق امکان تحلیل عمیق مسائل و تصمیم‌گیری‌های مؤثر وجود ندارد.

وی ادامه داد: این موضوع در حوزه‌های حساسی مانند مدیریت منابع آب، مهاجرت و ارائه خدمات شهری به شدت احساس می‌شود.

استاندار اصفهان با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که در آن به شاخص مهاجرپذیری شهرها نیز پرداخته شد، گفت: در آن زمان با افزودن یک شاخص ساده مشخص شد که شهری مانند اصفهان مهاجرپذیری بالایی دارد و این مهاجرت‌ها به طور عمده از شهرها و استان‌های همجوار صورت می‌گیرد در حالی که پیش از آن تصور می‌شد تهران مهاجرپذیری بالا دارد اما به دلیل گرانی زمین و ملک از این شهر به شهرهای اطراف مهاجرت می‌کنند.

جمالی نژاد تاکید کرد: این داده‌ها به ما کمک کرد تا درک بهتری از الگوهای مهاجرتی داشته باشیم و برای کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال در اصفهان با تحلیل دقیق داده‌ها مشخص شد که در سال ۹۵، مهاجرت از برخی شهرهای خاص از جمله فریدونشهر و سمیرم، فریدن، خور و بیابانک به این کلان‌شهر بیشتر بوده است و این اطلاعات می‌تواند به مدیریت بهتر خدمات شهری و کاهش نرخ مهاجرت کمک کند.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت شاخص‌های جدید در برنامه‌ریزی شهری، به مواردی مانند تاب‌آوری شهری، دسترسی به خدمات آموزشی و حمایتی، سلامت روان، و کیفیت زندگی اشاره کرد و گفت: شاخص‌هایی مانند میزان دسترسی به فضای سبز، کیفیت هوا، مشارکت‌های اجتماعی یا حتی امید به آینده و رفاه ذهنی می‌توانند چراغ راه سیاست‌گذاری باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای مثال اگر بدانیم در یک شهر چه تعداد معلول، بیمار مزمن یا افراد محروم از خدمات بیمه‌ای وجود دارد، می‌توانیم منابع را بهتر تخصیص دهیم.

استاندار اصفهان همچنین به اهمیت اقتصاد سبز و مهارت‌های شغلی اشاره کرد و گفت: داده‌هایی درباره مشاغل سبز، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یا حتی سطح مهارت‌هایی مانند کار تیمی و خلاقیت می‌توانند به توسعه پایدار کمک کنند.

جمالی نژاد افزود: در اصفهان با امضای تفاهم‌نامه با سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور، تلاش کردیم مهارت‌آموزی را تقویت کنیم اما همچنان نیاز به آمار دقیق در این حوزه احساس می‌شود.

وی با ابراز نگرانی از کمبود داده‌های دقیق در برخی حوزه‌ها، تصریح کرد: متأسفانه گاهی برنامه‌ریزی‌ها بدون پشتوانه آماری انجام می‌شود که این موضوع می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود.

استاندار اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه مهاجرت اگر ندانیم افراد به چه دلایلی از جمله اقتصادی، اجتماعی، یا زیست‌محیطی به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند، نمی‌توانیم راهکارهای مؤثری ارائه دهیم.

جمالی نژاد تأکید کرد: اگر داده‌هایی مانند سرمایه اجتماعی، مشارکت مردمی یا حتی تأثیر فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی را به‌درستی رصد کنیم، می‌توانیم تحول بزرگی در مدیریت شهری و استانی ایجاد کنیم و این اطلاعات نه‌تنها برای اصفهان بلکه برای کل کشور کارگشا خواهد بود.