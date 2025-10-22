لذت گرفتن جایزه مردمی؛ چرا فقط بخش داستانی فیلم کوتاه آرای مردمی دارد؟

سعید نجاتی فیلمساز و مدیر کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران که در چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران مدیریت بخش آرای مردمی جشنواره را برعهده دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روال شمارش آرای مردمی این دوره توضیح داد: طبق سنوات گذشته، کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان مسئولیت برگزاری و صیانت از آرای مردمی را بر عهده دارد. ما چهار نفر از دوستان‌مان را که از قدیمی‌ها و دانش‌آموخته انجمن هستند، برای نظارت بر آرا انتخاب کردیم که متشکل از محمدرضا عرب، سعید کشاورز، وحید موساییان و نادره ترکمانی هستند. همچنین ۱۸ نفر از دانشجویان داوطلب از دانشگاه‌های مختلف و همین‌طور انجمن سینمایی جوانان تهران را انتخاب کردیم تا جعبه‌های آرای تماشاگران را توزیع و تعرفه‌ها را مدیریت کنند. در این مدت حدودا ۱۲ هزار تعرفه داریم. یعنی طبق چیزی که وجود دارد و ضریب هم داریم؛ از ضریب ۴، ۳، ۲، ۱ تا صفر شروع می‌شود که صفر را که به معنی «خیلی نپسندیدم» است، در واقع نمی‌شماریم.

وی بیان کرد: اتفاق جالبی که افتاد این بود که برای روز اول ۱۱ فیلم در آرای مردمی انتخاب شد؛ به دلیل اینکه ۲ فیلم دقیقاً آرای‌شان یک اندازه بود به همین دلیل مجبور شدیم یک فیلم اضافه اعلام کنیم.

نجاتی درباره اینکه آیا تاکنون پیشنهاد یا اعتراضی نسبت به آرا از سوی فیلمسازان شده است یا خیر، گفت: در این چند سال که آرای مردمی را کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان سامان داده است، خدا را شکر اعتراضی نداشتیم اما امسال یک تذکر از فیلمسازان به من رسید که به نظرم خیلی پیشنهاد درستی بود و خیلی زود ما آن را عملیاتی کردیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا آرای مردمی، بخش‌های اقتباسی، پویانمایی، مستند و تجربی را شامل نمی‌شود، توضیح داد: ما می‌دانیم جشنواره فیلم کوتاه تهران، به صورت عمده بر پایه فیلم‌های داستانی بر اساس تعریف مخاطبان شکل گرفته است. فیلم‌های تجربی، فیلم‌های مستند و پویانمایی مخاطبان‌شان حتی نزدیک به آخرین فیلمی که در لیست فیلم‌های داستانی قرار دارند هم نیستند. این مسأله به دلیل نداشتن مخاطب در این حوزه است.

مدیر کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان تصریح کرد: البته این موضوع در مورد فیلم‌های اقتباسی جای بحث دارد؛ یعنی این مورد واقعاً به تصمیم دبیر جشنواره بستگی دارد.

نجاتی جایزه تماشاگران جشنواره فیلم کوتاه تهران را یکی از جذابیت‌های این رویداد خواند و بیان کرد: سلیقه خودم درباره جایزه تماشاگران می‌گوید که این جایزه برای فیلمسازان یعنی لذت بردن از اینکه فیلم‌شان دیده شود. از طرف دیگر وقتی جایزه تماشاگران در هیاهوی جشنواره وجود داشته باشد، برای این است که بدانیم رای داوران چقدر به رای تماشاگران نزدیک است. در بعضی از سال‌ها دیده‌ایم که جایزه تماشاگران مغایر با جایزه‌های داوران بوده که باز هم یکی از جذابیت‌های جشنواره محسوب می‌شود.

وی همچنین گفت: ما آرای فیلم‌های تجربی، مستند و پویانمایی را نیز شمارش و اعلام می‌کنیم که چقدر رای آورده‌اند؛ به خودشان هم می‌گوییم که مثلاً شما بهترین فیلم تجربی بودید، بهترین فیلم مستند و بهترین فیلم پویانمایی بودید اما سطح آرای آنها آن‌قدری نیست که بتوانند به فیلم‌های داستانی برسند؛ یعنی اگر برای یک فیلم داستانی ۵۰۰۰ امتیاز داریم، سطح یک فیلم تجربی ممکن است به هزار امتیاز هم نرسد.

نجاتی در پایان در توضیح شائبه بیشتر دیده شدن فیلم‌هایی که همزمان در ۲ بخش اکران دارند و همین موضوع سبب اختصاص رای بیشتر به فیلم می‌شود، بیان کرد: نکته این است که ما در بخش اقتباسی تعرفه نداریم؛ پس می‌بینید که تعرفه زیادتری به یک فیلم تعلق نمی‌گیرد. حتی به مخاطبان سرریز سالن اصلی (اصطلاحی برای مخاطبان یک فیلم که پس از پر شدن سالن اصلی، در سالنی دیگر برای تماشای فیلم می‌روند) که در سالن دیگری جا داده می‌شوند نیز تعرفه‌ای تعلق نمی‌گیرد تا اجحافی به دیگر فیلم‌ها نشود.