۱۰ فیلم برتر مردمی روز دوم و مکان اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر آرای مردمی چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، روز سهشنبه ۲۹ مهر، ۱۰ فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز دوم جشنواره را به ترتیب حروف الفبا معرفی کرد.
اسامی فیلمها به شرح زیر است:
«اسپایدرمرد» حسین ذوالفقاری
«بیستویک» فرزاد رنجبر نظری
«پیامبر» احسان عابدنیا
«تایپیست» هادی نوری
«تخطی» میکائیل دیانی
«خداحافظ آشغال» بهرام و بهمن ارک
«دختر قاصدکها» آزاده مسیحزاده
«دریچه» محمدابراهیم شهبازی
«سرخرگ» مهدی گنجی
«و زندگی برای همه» محسن اصدقپور
همچنین مراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ساعت ۱۸ روز جمعه ۲ آبان در استادیوم تنیس ایران مال، واقع در بام این مجموعه برگزار خواهد شد.
اهدای جوایز بخشهای مختلف رقابتی ملی و بینالملل و برپایی آئین بزرگداشت آرش رصافی از جمله بخشهای اصلی این مراسم است.
چهلو دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال در حال برگزاری است.
