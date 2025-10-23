به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «دشت می‌خواند» به نویسندگی و کارگردانی گیتا فیضی و تهیه‌کنندگی دیمن زندی، موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی دانشجویی از چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ایدرومنو در کشور آلبانی شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم Idromeno، باهدف ظهور یک ‌صدای جدید تأسیس شد که از طریق سینماتوگرافی بتواند راهی جدید برای نگاه به دنیای معاصر باشد، هم بر شکستگی‌های آن تأکید کند و هم تلاش کند تا راه دیگری، برای تفکر پیدا کند.

این جشنواره از ۱۱ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴) در شهر اشکودر کشور آلبانی برگزار شده است.

«دشت می‌خواند» پیش‌ازاین، موفق به کسب جایزه از سی و یکمین دوره جشنواره تالمسینگ آلمان، جایزه اصلی بهترین فیلم بیست و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم یوکی اتریش، جایزه بزرگ بیستمین دوره جشنواره فیلم Early Bird بلغارستان، دو جایزه بهترین فیلم به زبان کردی و بهترین فیلم کوتاه Mitosfilm از چهاردهمین دوره جشنواره فیلم کردی برلین، جایزه بهترین فیلم بخش سرزمین‌های نامرئی از چهارمین دوره جشنواره فیلم Son of a Pitch ایتالیا و جایزه بهترین موسیقی بیستمین دوره جشنواره نهال و حضور در جشنواره‌های Sehsuechte آلمان (دوره ۵۴)، دلا لسینیا ایتالیا (دوره۳۱)، کردی لندن (دوره ۱۴)، ساکاریا (دوره ۱۰)، Kaaffilm (دوره ۳)، عباس کیارستمی و ایسفا شده است.

در خلاصه داستان «دشت می‌خواند» آمده است: «در میان روزمرگی‌های زندگی دختر چوپانی، گرگ به گله حمله می‌کند. این حمله، منجر به تصمیمی مهم برای او می‌شود»

دریا کاکایی، افشین خدری، سارا احمدنژاد، سامان ساعد موچشی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند و مجموعه دریچه سینما، مسئولیت پخش بین‌المللی اثر را به عهده دارد.

عوامل «دشت می‌خواند» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: گیتا فیضی، تهیه‌کننده: دیمن زندی، مدیر فیلم‌برداری: نوید زارع، صدابردار: مبین قادری، تدوین: هادی احمدی، صداگذار: پژمان راژ، موسیقی: بهنام کریمی، اصلاح رنگ: محمد احمدی، طراح لباس: شاهده کریمی، گریم: رعنا خالدی، طراح صحنه: گیتا فیضی، دستیار صحنه: آریان شریعتی، سرپرست گروه کارگردانی: اشکان ساعدپناه، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: یاشار یحیایی، دستیار کارگردان: وحید احمدی، منشی‌صحنه: نارین زارع، دستیاران تصویر: افشین ملکی، آرمان سیدی، محمد فیضی، رامیار محمدی، دستیار صدا: مبین آذرمیدخت، مدیر تولید: متین ساعدی، گروه تولید: مهرشاد بختیاری، احسان باقری، سامان ساعدموچشی، سهیلا جعفررمشتی، عکاس پشت‌صحنه: آرمین ابراهیمی، پوستر: اشکان ساعدپناه، مدیر امور بین‌الملل: سامیه طاهری و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.