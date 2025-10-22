پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان پیامی منتشر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

«بسمه تعالی

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را به همه هنرمندان متعهد، اصحاب فرهنگ و هنر، و مردم غیور استان کردستان تبریک می‌گویم. این رویداد هنری بزرگ، فرصتی است برای تحقق اهداف متعالی هنر متعهد در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.

سرمایه‌گذاری برای تولید و حمایت از آفرینش‌های هنری اصیل، اساس حرکت رو به پیشرفت این جشنواره است. این سرمایه‌گذاری‌ها زمینه‌ساز خلق آثاری خواهد بود که در راستای ترویج مفاهیم دینی و ارزش‌های انسانی گام برمی‌دارند و پیام‌آور وفاق، همدلی، انسجام ملی، نشاط جمعی و مشارکت اجتماعی هستند.

این رویداد با پرداخت هنرمندانه به موضوعات مهمی چون فرزندآوری و جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مبارزات قهرمانان ملی و با حمایت ویژه از تولید آثار در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، یاد و خاطره شهیدان والامقام را گرامی می‌دارد. همچنین، با نگاه به ادبیات حماسی ایران زمین، موضوعات ملی و میهنی را در قالبی هنرمندانه به مخاطبان عرضه می‌کند.

از دیگر اهداف مهم این جشنواره، بهره‌گیری از قابلیت‌های هنر نمایش در تأثیر بر تقویت روند تولید داخلی، گردشگری و بهبود شرایط اقتصادی است. این رویداد هنری با جذب گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، به رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی می‌کند.

جشنواره بین‌المللی تاترخیابانی مریوان، با ترویج فرهنگ صلح و دوستی و احترام متقابل بین ملت‌ها و با توجه ویژه به مضامین انسانی و دفاع از ستمدیدگان به ویژه ملت مظلوم فلسطین و مبارزه با استکبار جهانی، پیام عدالتخواهی و مقاومت را به گوش جهانیان می‌رساند.

امیدوارم با همکاری و همدلی همه هنرمندان و دست‌اندرکاران، به موفقیتی درخور و شایسته دست یابد و گامی بلند در جهت تحقق اهداف عالی هنر متعهد انقلاب اسلامی بردارد.»

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می‌شود.