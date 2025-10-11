به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان شامگاه شنبه در آئین رونمایی از پوستر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، این جشنواره را نماد برجسته‌ای از اصالت، فرهنگ و هنر این استان دانست و تأکید کرد: این رویداد فرهنگی علاوه بر نمایش هویت قومی و منطقه‌ای مردم کردستان، نقش بسزایی در پاسداشت میراث فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی جاذبه‌های گردشگری استان دارد.

آرش زره‌تن لهونی افزود: هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی کردستان است که برگزاری آن می‌تواند سهم بسزایی در ترویج فرهنگ غنی محلی و ارتقای جایگاه فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.

وی افزود: این جشنواره فرصتی است تا فرهنگ غنی کردستان، آداب و رسوم کهن و زیبایی‌های طبیعی این منطقه به جهانیان معرفی شود.

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به تقویت گردشگری کمک می‌کند

وی یادآور شد: برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی باعث می‌شود که مردم سراسر کشور با استان کردستان و ویژگی‌های منحصر به فرد آن آشنا شوند و این امر نه تنها به تقویت گردشگری فرهنگی کمک می‌کند، بلکه سبب افزایش همبستگی اجتماعی و ایجاد هویت مشترک در بین مردم می‌شود.

استاندار کردستان در ادامه به ضرورت برگزاری جشنواره‌های هنری با کیفیت بالا و به‌صورت هدفمند اشاره کرد و گفت: ما باید در هر دوره از جشنواره‌ها نقاط قوت و ضعف آن را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس آن‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری هر چه بیشتر رویدادهای بعدی انجام دهیم.

زره‌تن لهونی همچنین با تأکید بر جایگاه مهم فرهنگ و هنر در جامعه گفت: تئاتر و سایر برنامه‌های فرهنگی نقش بسزایی در ایجاد نشاط و امید اجتماعی دارند و در این راستا، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی استان باید با همکاری و هم‌افزایی مؤثر خود، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره مشارکت کنند تا شاهد ارتقا سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه باشیم.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای فرهنگی کردستان، به‌زودی میزبان هنرمندان داخلی و خارجی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ها و اجراهای متنوع خود، بازدیدکنندگان بسیاری را از سراسر جهان جذب کند.