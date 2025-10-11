  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵

رونمایی از پوستر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان

سنندج- پوستر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در آئینی ویژه و با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانداری کردستان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان شامگاه شنبه در آئین رونمایی از پوستر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، این جشنواره را نماد برجسته‌ای از اصالت، فرهنگ و هنر این استان دانست و تأکید کرد: این رویداد فرهنگی علاوه بر نمایش هویت قومی و منطقه‌ای مردم کردستان، نقش بسزایی در پاسداشت میراث فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی جاذبه‌های گردشگری استان دارد.

آرش زره‌تن لهونی افزود: هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی کردستان است که برگزاری آن می‌تواند سهم بسزایی در ترویج فرهنگ غنی محلی و ارتقای جایگاه فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.

وی افزود: این جشنواره فرصتی است تا فرهنگ غنی کردستان، آداب و رسوم کهن و زیبایی‌های طبیعی این منطقه به جهانیان معرفی شود.

رونمایی از پوستر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به تقویت گردشگری کمک می‌کند

وی یادآور شد: برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی باعث می‌شود که مردم سراسر کشور با استان کردستان و ویژگی‌های منحصر به فرد آن آشنا شوند و این امر نه تنها به تقویت گردشگری فرهنگی کمک می‌کند، بلکه سبب افزایش همبستگی اجتماعی و ایجاد هویت مشترک در بین مردم می‌شود.

استاندار کردستان در ادامه به ضرورت برگزاری جشنواره‌های هنری با کیفیت بالا و به‌صورت هدفمند اشاره کرد و گفت: ما باید در هر دوره از جشنواره‌ها نقاط قوت و ضعف آن را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس آن‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری هر چه بیشتر رویدادهای بعدی انجام دهیم.

زره‌تن لهونی همچنین با تأکید بر جایگاه مهم فرهنگ و هنر در جامعه گفت: تئاتر و سایر برنامه‌های فرهنگی نقش بسزایی در ایجاد نشاط و امید اجتماعی دارند و در این راستا، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی استان باید با همکاری و هم‌افزایی مؤثر خود، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره مشارکت کنند تا شاهد ارتقا سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه باشیم.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای فرهنگی کردستان، به‌زودی میزبان هنرمندان داخلی و خارجی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ها و اجراهای متنوع خود، بازدیدکنندگان بسیاری را از سراسر جهان جذب کند.

