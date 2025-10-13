برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت‌های جنبی هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: در راستای ترویج فرهنگ هنر و آگاهی‌بخشی به نسل آینده، مسابقه نقاشی ویژه کودکان با موضوع تئاتر خیابانی و حفاظت از محیط زیست برگزار خواهد شد.

علی اصغر دریایی افزود: این مسابقه برای کودکان زیر ۱۲ سال و به صورت تکنیک آزاد برگزار می‌شود و در نهایت به ۱۸ اثر برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

دریایی همچنین با اعلام جزئیات زمان برگزاری این برنامه گفت: مسابقه نقاشی روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۳ بعد از ظهر در پارک شانو مریوان برگزار خواهد شد.

وی گفت: این برنامه جنبی، با هدف پرورش خلاقیت و آشنایی بیشتر کودکان با مفاهیم زیست‌محیطی و تئاتر خیابانی، در کنار سایر رویدادهای جشنواره به اجرا درخواهد آمد.