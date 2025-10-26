کارناوال رنگ و موسیقی در مریوان؛ آغاز باشکوه جشنواره تئاتر خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، شهر مریوان با طنین سازها، رقص رنگ‌ها و حضور پرشور مردم و هنرمندان، شهر بار دیگر به صحنه‌ای بزرگ برای نمایش زندگی بدل شد و کارناوال افتتاحیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان صبح یکشنبه در خیابان‌های این شهر برگزار شد و شور و نشاطی تازه به فضای فرهنگی کردستان بخشید.

امروز، خیابان‌های مریوان میزبان جلوه‌ای کم‌نظیر از شادی، هنر و همدلی بود.

کارناوال آغازین هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، با حضور هنرمندان، گروه‌های نمایشی، مسئولان فرهنگی و جمع زیادی از مردم برگزار شد و نوای موسیقی محلی و سازهای کردی، در کنار لباس‌های رنگارنگ و اجرای هنرمندان، فضای شهر را به جشن زندگی بدل کرد.

در این مراسم که از میدان استقلال آغاز شد و تا پارک شانو ادامه یافت، گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف کشور و شماری از هنرمندان خارجی با اجرای آئینی، حرکات نمایشی و موسیقی خیابانی، جلوه‌ای از فرهنگ و هنر مردمان خود را به نمایش گذاشتند.

مردمان مریوان نیز همچون سال‌های گذشته با شور و صمیمیتی خاص، پذیرای این کارناوال بودند و خیابان‌ها را به صحنه‌ای پر از رنگ، صدا و لبخند تبدیل کردند.

جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان که یکی از رویدادهای شاخص هنری کشور در حوزه تئاتر محیطی و مردمی به شمار می‌آید، از امروز آغاز شده و تا چهارشنبه، هفتم آبان‌ماه ادامه دارد.

در طول این مدت، گروه‌های منتخب داخلی و خارجی آثار خود را در نقاط مختلف شهر به اجرا خواهند گذاشت.

هیأت داوران جشنواره نیز در چهار بخش مختلف معرفی شدند، در بخش آزاد و دیگرگونه‌های اجرایی، حمیدرضا نعیمی، الیکا عبدالرزاقی و میثم زندی داوری آثار را بر عهده دارند.

همچنین در بخش‌های آئینی و سنتی، کودک و نوجوان و نیشتمان (بومی‌منطقه‌ای)، نزار عبدالرزاق الکشو، مختار محمدی و علی‌محمد رادمنش آثار نمایشی را ارزیابی خواهند کرد.