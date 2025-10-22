  1. استانها
  2. فارس
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

جاوید: واکسیناسیون تب برفکی با سویه جدید در جهرم آغاز شد

جهرم- سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان جهرم از آغاز مرحله جدید واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری تب برفکی با سویه جدیدSAT1 خبر داد.

امین جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله جدید واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری تب برفکی با سویه جدید SAT1 خبر داد و گفت: با توجه به شناسایی سویه جدید ویروس تب برفکی و در راستای حفظ سلامت دام‌های منطقه، عملیات واکسیناسیون دام‌های حساس در سطح شهرستان جهرم آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این مرحله از واکسن به‌روزشده و مؤثر علیه سویه جدید ویروس استفاده می‌شود تا سطح ایمنی دام‌ها افزایش یابد و از بروز خسارات اقتصادی در دامداری‌ها جلوگیری شود.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان جهرم افزود: دامداران ضمن همکاری کامل با اکیپ‌های دامپزشکی، نسبت به واکسینه کردن دام‌های خود در زمان مقرر اقدام کنند.

جاوید تصریح کرد: رعایت اصول بهداشتی، ضدعفونی مستمر جایگاه دام و جلوگیری از نقل و انتقال غیرمجاز دام، نقش مهمی در کنترل بیماری تب برفکی دارد.

