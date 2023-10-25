معدوم سازی ۲۶ هزار قطعه جوجه مبتلا به ویروس آنگارا در جهرم

حسن زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در بازدید از مرغداری‌ها و بررسی سن و وزن جوجه‌های یک واحد مرغداری که طی ۱۸ روز گذشته رشدی نداشته اند، معدوم سازی از اداره کل دامپزشکی استان فارس و مدیریت طیور وزارتخانه اخذ و با حضور نمایندگان صندوق بیمه کشاورزی، اداره دامپزشکی، جهاد کشاورزی و مسئول فارم و مالک نسبت به معدوم سازی کلیه جوجه‌های تولیدی انجام شد.

وی افزود: این واحد مرغداری ۲۶ هزار قطعه جوجه ریزی کرده بود که به طور منظم دان دهی به جوجه‌ها انجام و واکسیناسیون صورت گرفته اما ویروس آنگارا سبب بیماری جوجه‌ها شده و کم رشدی و کم وزنی آنها را به دنبال داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به اینکه عامل بیماری آنگارا یک آدنو ویروس است که در مقابل ضدعفونی کننده ها مقاومت بیشتری نسبت به سایر ویروس‌ها دارد، عوان کرد: این ویروس نسبت به شرایط محیطی مقاوم است و قابلیت ماندگاری برای دوره‌های بعدی جوجه ریزی را نیز دارد و رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی در مرغداری‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه این ویروس قابلیت انتقال به انسان ندارد، اظهار کرد: این معدوم سازی با تأیید کارشناسان امور دام جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان و استان، جهت جلوگیری از ضررهای بیشتر به مالک صورت گرفت تا مجدداً جوجه ریزی انجام شود.

زمانی همچنین در پایان تأکید کرد همه موانع افزایش تولید گوشت مرغ در واحدهای تولیدی برداشته می‌شود.

