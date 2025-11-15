ورود هرگونه دام به پارک ملی بمو شیراز ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه برومند فر گفت: با هدف جلوگیری از سرایت تب برفکی از روستاهای اطراف به حیات‌وحش ارزشمند پارک ملی بمو، ورود هرگونه دام به این پارک بر اساس تصمیم شورای تأمین فارس و دستور مقام قضائی استان کاملاً ممنوع شد.

وی ادامه داد: این ممنوعیت پس از تأیید شیوع تب برفکی در روستاهای حسین‌آباد و محمودآباد اجرا شده و اکنون همه واحدهای حفاظتی پارک مأموریت یافته‌اند با جدیت کامل از ورود دام جلوگیری کنند.

رئیس پارک ملی بمو شیراز افزود: در صورت مشاهده دام در محدوده پارک، دام‌ها فوراً توقیف و به مرکز نگهداری ویژه منتقل می‌شوند و مالک دام مشمول برخورد قانونی و قضائی بدون اغماض خواهد شد.

برومند فر گفت: برای هر رأس دام توقیفی، جریمه نقدی سنگین بر مبنای ارزش احتمالی تلفات حیات‌وحش تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: هرگونه تلفات دامی در مجاورت منطقه، تماماً به عهده مالک گله خواهد بود و هیچ‌گونه مسئولیت از دوش مالک برداشته نمی‌شود.

رئیس پارک ملی بمو شیراز از شورای روستاها، دهیاری‌ها و معتمدان محلی مناطق محمودآباد، حسین‌آباد، تربر (سادات، لابیشه، جعفری)، شول، بندامیر، قیدرقلو، زرقان، دودج، باجگاه، بردج و عشایر حومه پارک خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاع‌رسانی گسترده به دامداران را انجام دهند.

برومند فر تصریح کرد: این هشدار باید فوری در همه گروه‌ها و شبکه‌های محلی منتشر شود تا از هرگونه خسارت مالی، قضائی و محیط زیستی جلوگیری شود؛ چرا که حفاظت از حیات‌وحش بمو مسئولیتی ملی است.