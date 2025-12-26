به گزارش خبرگزاری مهر، کرم چهارلنگ اظهار کرد: با توجه به شیوع سویه جدید ویروس تب برفکی در برخی نقاط کشور و در راستای حفظ سلامت دامهای منطقه، عملیات واکسیناسیون دامهای حساس در سطح شهرستان دنا آغاز شده است.
وی افزود: در این مرحله، از واکسن به روز شده و مؤثر علیه سویه جدید این ویروس استفاده میشود تا سطح ایمنی دامها افزایش و از بروز خسارات اقتصادی در دامداریها جلوگیری شود.
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد از دامداران درخواست کرد ضمن همکاری کامل با اکیپهای دامپزشکی، نسبت به واکسینه کردن دامهای خود در زمان مقرر اقدام کنند.
وی رعایت اصول بهداشتی، ضدعفونی مستمر جایگاه دام و جلوگیری از نقل و انتقال غیرمجاز دام را در کنترل بیماری تب برفکی مهم عنوان کرد.
به گفته چهارلنگ در مرحله اول واکسیناسیون تعداد ۹ هزار رأس دام و در مرحله بعد نیز تعداد ۱۱ هزار رأس دام سبک و سنگین شهرستان دنا با همت اکیپهای عملیات صحرایی بخشهای دولتی و خصوصی دامپزشکی ایمن سازی خواهند شد.
