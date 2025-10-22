فروش محصولات تجاری گروه بهمن در قالب مزایده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت بهمن دیزل محصولات تجاری خود را شامل فورس ۶ تن خوابدار و بدون خواب، فورس F۳۸ بنزینی، کامیون امپاور BD۳۰۰ کمپرسی و باری، فورس ۸.۵ تن، فورس ۱۲ تن از طریق مزایده به فروش می‌رساند. بدین منظور بازدید از خودروهای مشمول طرح از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه لغایت ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه مورخ ۶ آبان ماه در محل انبار خودروهای مزایده‌ای واقع در قزوین، شهرک صنعتی البرز، خیابان حکمت دهم، شرکت بهمن دیزل انجام خواهد شد.

مشتریان می‌توانند بر اساس قیمت کارشناسی تعیین شده، قیمت پیشنهادی خود را در سایت Auction.bahman.ir ثبت کرده و پس از پایان مهلت مزایده، نتایج اعلام شده و خودرو به بالاترین قیمت به فروش خواهد رسید. زمان اعلام قیمت نیز از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه لغایت ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه مورخ ۶ آبان ماه امکان‌پذیر است.

این مزایده فرصتی برای علاقه‌مندان به خرید خودروهای تجاری از برندهای مختلف با شرایط ویژه محسوب می‌شود تا از امکان خرید رقابتی و شفاف بهره‌مند شوند.