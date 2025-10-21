  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

فرماندار شفت: نظارت بر حاکمیت رکن اصلی امر به معروف است

شفت- فرماندار شفت نظارت بر حاکمیت و دولت را از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف دانست و گفت: گفتمان اسلامی در این حوزه بر اخلاق و نرمی استوار است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر سه شنبه در جشنواره مُفلحون امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شفت اظهار کرد: تبیین ریشه‌های نهضت حسینی، نظارت بر ارکان قدرت را اساسی‌ترین مصداق این فریضه است و خواستار رویکردی نرم و اخلاقی در ترویج آن شد.

فرماندار شفت با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر را نه یک اقدام صرفاً شخصی، بلکه یک اصل بنیادین در تداوم مسیر تعالی جامعه بر اساس آموزه‌های دینی است بیان کرد: یکی از محورهای اصلی قیام امام حسین (ع)، اجرای دقیق این فریضه بود و امروز، نظارت بر حاکمیت و دولت، از مهم‌ترین مصادیق عملی تحقق این امر است؛ زیرا این نظارت، تضمین‌کننده سلامت ساختار قدرت در جامعه اسلامی است.

مقیمی با اشاره به جامعیت دین اسلام، آن را اجتماعی‌ترین، معنوی‌ترین و انسانی‌ترین مکتب تاریخ معرفی کرد و افزود: اسلام یک مکتب پویا است که پیشرفت خود را با توسعه علوم انسانی و حرکت جوامع مدنی همگام می‌سازد. این دین، یکی از عقلانی‌ترین و متمدن‌ترین نظام‌های فکری جهان را ارائه می‌دهد.

وی با تأکید بر روش اجرای این فریضه، به ظرافت‌های کلامی اشاره کرد و گفت: گفتمان اسلامی در این حوزه نیازمند رعایت اصول نرمی و اخلاق است. امر به معروف و نهی از منکر، باید همواره با احترام به جایگاه انسانی افراد، ظرفیت‌پذیری و احترام به نقدهای سازنده اجرا شود.

فرماندار شفت با تمرکز بر شیوه اجرا، که برخورد در امر به معروف نباید خشن باشد. اضافه کرد: گفتمان ما در این زمینه باید نرم، با رعایت اخلاق و با حفظ احترام به جایگاه والای انسانیت باشد. ظرفیت منتقدین نیز باید در این گفتگوها مد نظر قرار گیرد.

فرماندار شفت یادآور شد: تمام علما و اندیشمندان در مسیر گفتمان فرهنگی و تمدنی ایران، توجه ویژه‌ای به این ملاحظات داشته‌اند؛ و چهره‌ای که جامع‌ترین الگو در عقلانیت و انسانیت برای هدایت این مسیر است، بی‌تردید مولانا است که الگوی عملی این تعامل محترمانه را به بشریت آموخت.

