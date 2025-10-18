به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر شنبه با همراهی رؤسای ادارات آب، برق، گاز، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداری، از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ۳۶ واحدی مسکن محرومین شهرستان شفت بازدید و ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای فاز اول و دوم پروژه، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، زیرساخت‌های برق، آب و گاز برای این واحدها در حال انجام است.

فرماندار شفت با بیان اینکه این پروژه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرا است، افزود: احداث پست زمینی ۸۰۰ کیلو ولت آمپر و کابل‌کشی زمینی به طول ۷۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان توسط توزیع برق به زودی اجرایی می‌شود همچنین با اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیون تومان، ۷۰۰ متر لوله‌کشی آب شرب این مجتمع نیز به زودی اجرا خواهد شد.

فرماندار شفت با اذعان به اینکه مجموعه فاضلاب این مجتمع نیز به زودی اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: لوله‌کشی گاز خانگی نیز توسط اداره گاز شهرستان انجام شده است.

مقیمی در پایان اعلام کرد: پروانه ساخت فاز سوم پروژه ۲۲ واحدی مسکن محرومین شهرستان نیز توسط شهرداری صادر و با محوریت بنیاد مسکن به زودی اجرایی خواهد شد.

وی همچنین اشاره کرد: که افراد بهره‌مند از این ساختمان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و سهم هر متقاضی ۷۵۰ میلیون تومان می‌باشد که شامل ۴۰۰ میلیون تومان وام با سود ۵ درصد از بنیاد مسکن و ۳۵۰ میلیون تومان آورده شخصی است.