به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، مسابقات پهپادی المپیک فناوری امسال در چند رشته اصلی برگزار می‌شود که از خلبانی نمایشی تا طراحی الگوریتم‌های هوشمند پرواز را شامل می‌شود.

محمد رضوی فرد مسئول بخش پهپادی المپیک فناوری در خصوص این رقابت‌ها گفت: در بخش نخست، شرکت‌کنندگان در رشته خلبانی نمایشی، با استفاده از شبیه‌سازهای گرافیکی، مأموریت‌های پروازی را طراحی و اجرا می‌کنند تا توانایی خود را در هدایت دقیق پهپادها به نمایش بگذارند. در بخش دیگر، تیم‌ها باید الگوریتم‌های پروازی خود را ابتدا در محیط نرم‌افزاری توسعه داده و سپس در شرایط واقعی بر روی سخت‌افزارهای پرنده پیاده‌سازی کنند.

هیجان نبرد پهپادها در قفس

مسئول بخش پهپادی المپیک فناوری با اشاره به بخش ویژه این دوره گفت: در کنار رقابت‌های فنی، شاهد برگزاری رویداد هیجان‌انگیز جنگ پهپادی نیز خواهیم بود. در این رقابت که با حضور ۱۰ پهپاد کوچک برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان به‌صورت دوبه‌دو با یکدیگر وارد رقابت می‌شوند و مهارت‌های پروازی و کنترلی خود را در یک قفس پرواز به نمایش می‌گذارند. این رقابت جذاب، یکی از پربیننده‌ترین بخش‌های المپیک امسال خواهد بود.

از آموزش تا مرحله نهایی؛ مسیر یک‌ساله آماده‌سازی تیم‌ها

رضوی فرد با اشاره به فرایند انتخاب و آماده‌سازی شرکت‌کنندگان افزود: مرحله مقدماتی این رقابت‌ها از حدود یک سال پیش آغاز شد. شرکت‌کنندگان ابتدا ویدئوهایی از مهارت‌های خود ارسال کردند و پس از ارزیابی، تیم‌های برتر برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند. در ادامه، دوره‌های آموزشی حضوری و کارگاه‌های خلبانی نیز برگزار شد تا شرکت‌کنندگان برای رقابت‌های اصلی آماده شوند. به گفته وی، مرحله نهایی رقابت‌ها با حضور پنج تیم برتر در بخش پرواز نمایشی و چند تیم تخصصی در بخش‌های عملیاتی و الگوریتمی برگزار خ٫می‌شود.

حضور بین‌المللی و نمایش توان فناوران ایرانی

رضوی فرد با اشاره به ثبت‌نام بین‌المللی در این بخش گفت: باوجود علاقه تیم‌هایی از کشورهای مختلف برای حضور در رقابت‌ها، به دلیل محدودیت زمانی و مشکلات انتقال تجهیزات پروازی، امکان حضور همه تیم‌های خارجی فراهم نشد. بااین‌حال، تیمی از تاجیکستان برای حضور در این دوره اعلام آمادگی کرده است.

او افزود: در حاشیه رقابت‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه طراحی پهپاد، سامانه‌های کنترل، حمل محموله و پهپادهای نظارتی نیز محصولات خود را به نمایش خواهند گذاشت. علاوه بر این، بخش ویژه‌ای برای علاقه‌مندان و دانش‌آموزان در نظر گرفته شده تا با فناوری‌های پهپادی از نزدیک آشنا شوند.

رضوی فرد در پایان تأکید کرد: هدف ما در المپیک فناوری، صرفاً برگزاری یک رقابت نیست؛ بلکه ایجاد زیست‌بومی پویا برای پرورش استعدادهای جوان در حوزه پهپاد و گسترش کاربردهای این فناوری در صنعت، کشاورزی، نظارت و حمل‌ونقل هوشمند است. پهپادها، آینده آسمان و زمین را رقم خواهند زد و ایران باید یکی از بازیگران اصلی این آینده باشد.