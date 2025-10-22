جلال زاده: دیپلماسی استانی بازویی برای دیپلماسی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر پنجشنبه در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد با اشاره به نقش همسایه‌های ایران در توسعه اقتصادی گفت: امسال ۹۵۰ میلیون دلار ثبت پیمانکاری با کشورهای همسایه داشتیم.

وی افزود: میزان صدور مجوز سرمایه گذاری در شش ماه اول امسال با کشورهای همسایه ۱۱ میلیارد دلار ثبت شده است.

وی بیان کرد: ۲۴ بازارچه فعال در استان‌های مرزی وجود دارد.

وی ادامه داد: بیشترین گردشگر سلامت در ایران هم مربوط به کشورهای همسایه است که عراق، افغانستان، ترکیه و عمان به ترتیب در این زمینه فعال هستند.

جلال زاده بیان کرد: دپیلماسی استانی به هیچ وجه به معنای تمرکز زدایی نیست بلکه ابزاری برای تکثیر بازوهای اجرایی دیپلماسی ملی است.