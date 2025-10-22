https://mehrnews.com/x39nPG ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹ کد خبر 6631104 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹ همایش دیپلماسی استانی فرصتی بیشتر با همسایگان شمال شرق مشهد- سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه گفت: همایش دیپلماسی استانی فرصتی بیشتر با همسایگان شمال شرق است. دریافت 31 MB کد خبر 6631104 کپی شد مطالب مرتبط جلال زاده: دیپلماسی استانی بازویی برای دیپلماسی ملی است مظفری: بخش خصوصی موتور محرک دیپلماسی استانی و اقتصادی است معاون وزیر امور خارجه: دیپلماسی استانی تمرکز زدایی از سیاست خارجی نیست عراقچی: آمریکا زیادهخواهی را کنار نگذارد به میز مذاکره بازنمیگردیم عراقچی: سیاست خارجه یک امر حاکمیتی است صالحیامیری: قالیباف در غیاب فرماندهان، فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت صالحی: قالیباف در غیاب فرماندهان مسئولیت فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت برچسبها سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نشست دیپلماسی استانی مشهد
