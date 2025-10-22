  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

همایش دیپلماسی استانی فرصتی بیشتر با همسایگان شمال شرق

همایش دیپلماسی استانی فرصتی بیشتر با همسایگان شمال شرق

مشهد- سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه گفت: همایش دیپلماسی استانی فرصتی بیشتر با همسایگان شمال شرق است.

دریافت 31 MB
کد خبر 6631104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها