صالحی: قالیباف در غیاب فرماندهان مسئولیت فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت

مشهد- وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: محمدباقر قالیباف در غیاب فرماندهان، با پوشیدن لباس رزم در صف نخست مقاومت حضور یافت و مسئولیت فرماندهی را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی‌امیری بعدازظهر چهارشنبه در دومین نشست منطقه دیپلماسی استان در مشهد اظهار کرد: بسیاری از فرماندهان برجسته در میدان نبرد به شهادت رسیدند، اما در آن دوران، دکتر محمدباقر قالیباف با پوشیدن لباس رزم در صف نخست مقاومت حضور یافت و مسئولیت فرماندهی را بر عهده گرفت.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری بیان کرد: آقای قالیباف، مسعود پزشکیان، دولت، ملت و نیروهای مسلح را یاری کردند و نقش مؤثری در پشتیبانی و یاری‌رسانی ایفا کردند.

وی گفت: جا دارد از تلاش‌ها و مجاهدت‌های این دو شخصیت گران‌قدر در دوران دفاع مقدس و در مدیریت مسئولانه‌ی امروز آنان قدردانی شود.

