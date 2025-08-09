رونق خوبی برای خرمای استان بوشهر ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید گزدرازی صبح شنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر به عنوان یکی از قطبهای تولید خرمای کشور محسوب میشود و تعداد زیادی از اهالی استان در این عرصه مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه بررسیها نشان میدهد که خرمای سال گذشته در انبارها باقی نمانده است افزود: پیش بینی میشود که امسال نیز شاهد بازار خوبی برای خرمای استان شاهد باشیم و این بازار رونق مناسبی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه خرمای استان امسال کیفیت خوبی خواهد داشت، اضافه کرد: به منظور توسعه صنایع خرما از جمله فرآوری و بستهبندی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که بازارپسندی خرمای استان را افزایش میدهد.
وی برگزاری نمایشگاه و جشنواره خرما را از رویدادهای مهم در استان دانست و ادامه داد: تلاش میشود که امسال این نمایشگاه در سطحی بالاتر و با کیفیت بیشتر برگزار شود تا شاهد نتایج ملموستری در این زمینه باشیم.
ضعف زیرساختهای بندری در بوشهر
گزدرازی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از مشکلات فعالان حوزه اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: ضعف زیرساختهای بندری و عدم توسعه مناسب در این زمینه باعث شده تا فعالان تجارت و بازرگانی با چالشهای روبرو باشند.
وی بر لزوم توسعه زیرساختها در جزیره نگین، لایروبی کانال بندر بوشهر، ایجاد خط ریلی تا بندر بوشهر، توسعه زیرساختها در بندر دیر، استقرار منطقه آزاد بوشهر و تأمین انرژی مورد نیاز فعالان اقتصادی را خواستار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر با اشاره به نیاز استان بوشهر برای احداث پایانه صادرات مواد معدنی افزود: اکنون در جزیره نگین بارگیری و صادرات انجام میشود ولی چیزی که مورد انتظار بوده محقق نشده است.
