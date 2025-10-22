به گزارش خبرنگار مهر، عباس بیگدلی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با محمدرضا طلایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، بر لزوم بازنگری در شیوه مدیریت و حکمرانی بخش کشاورزی کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نگاه حاکمیتی منسجم و مؤثری بر تشکلهای کشاورزی وجود ندارد، اظهار داشت: تقویت این ساختارها یکی از نیازهای اساسی امروز کشاورزی کشور است و باید از ظرفیت تعاونیها برای تصمیمسازی و تصمیمگیری در این بخش استفاده شود.
بیگدلی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان تاکستان در تولید محصولات باغی گفت: تاکستان با برخورداری از بیش از ۲۵ هزار هکتار باغ انگور، یکی از قطبهای مهم تولید انگور کشور است و تعاونیهای محلی میتوانند نقش کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان ایفا کنند.
نماینده مردم تاکستان ادامه داد: تعاونیها باید به گونهای اداره شوند که اعضای آن در سود و زیان سهیم باشند؛ چنین الگویی علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب احساس تعلق و انگیزه بیشتر در بین کشاورزان خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بازار محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان، انحصاری بودن بازار فروش است. تجربه موفق خرید حمایتی کشمش نشان داد که با نقشآفرینی مؤثر تعاون روستایی میتوان این موانع را برطرف کرد و به تعادل بازار رسید.
بیگدلی همچنین با تأکید بر لزوم توجه ویژه به زیرساختهای کشاورزی شهرستان افزود: اجرای طرحهایی مانند آبیاری قطرهای، ایجاد سایهبان و توسعه لولهکشی باغات از نیازهای فوری منطقه است و انتظار میرود با برنامهریزی دقیق و تأمین اعتبارات لازم، زمینه امید و پایداری در میان کشاورزان فراهم شود.
