توسعه روستا بازارها گامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان روانسر با حضور خدیجه جشن‌پرور فرماندار شهرستان روانسر، ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه، مسئول حراست اداره کل، معاونان فرمانداری، بخشدار مرکزی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان و جمعی از مدیران محلی در محل فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این نشست، ایرج صفایی، مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه، ضمن گفت‌وگو با فرماندار شهرستان روانسر درباره وضعیت شبکه تعاونی‌های روستایی، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از این مجموعه‌ها برای تقویت اقتصاد روستایی و مردمی تأکید کرد.

صفایی با اشاره به عملکرد مثبت شبکه تعاونی‌های روستایی در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر یک واحد فعال روستابازار در شهرستان روانسر وجود دارد که با عرضه مستقیم محصولات تولیدی، نقش مهمی در حذف واسطه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه چنین مراکزی از اولویت‌های مهم تعاون روستایی استان است، افزود: روستابازارها بستر مناسبی برای اتصال تولیدکننده به مصرف‌کننده و جلوگیری از نوسانات قیمتی هستند و با راه‌اندازی واحدهای جدید، علاوه بر افزایش اشتغال، شاهد رونق اقتصادی در مناطق روستایی خواهیم بود.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در ادامه سخنان خود خواستار همکاری فرمانداری روانسر برای احداث و توسعه روستابازارهای جدید شد و گفت: برای تحقق اهداف این طرح‌ها، نیازمند حمایت‌های محلی، تخصیص زمین مناسب و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی هستیم تا مردم به‌طور ملموس از مزایای آن بهره‌مند شوند.

صفایی همچنین با اشاره به ضرورت افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در شهرستان، افزود: شبکه تعاونی‌های روستایی می‌تواند بازوی اجرایی برنامه‌های اقتصادی دولت در حوزه کشاورزی باشد؛ اما تحقق این مأموریت بدون تأمین اعتبارات لازم ممکن نیست. انتظار می‌رود در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، سهم مناسبی برای حمایت از طرح‌های تعاونی اختصاص یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش تعاونی‌ها در توسعه پایدار روستاها تأکید کرد و گفت: تعاونی‌ها باید محور تصمیم‌سازی اقتصادی در روستاها باشند. این ساختار مردمی نه تنها در تولید و توزیع محصولات نقش دارد، بلکه در ایجاد همبستگی اجتماعی و افزایش بهره‌وری نیز مؤثر است.

در ادامه مراسم، از زحمات مختار یوسفی، رئیس پیشین اداره تعاون روستایی شهرستان روانسر با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد. سپس طی حکمی از سوی ایرج صفایی، مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه، حسین عظیمی به‌عنوان سرپرست جدید اداره تعاون روستایی شهرستان روانسر منصوب و حکم وی در حضور مسئولان به او اهدا شد.

صفایی در پایان با آرزوی موفقیت برای رئیس جدید اداره گفت: تداوم مسیر توسعه و بهبود عملکرد شبکه تعاونی‌های شهرستان در گرو همدلی، پشتکار و تعامل مؤثر همه بخش‌هاست. امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین‌بخشی، شاهد ارتقای جایگاه تعاون روستایی در روانسر و شکوفایی اقتصادی منطقه باشیم.