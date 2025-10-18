به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها از سوی ستاد اجرایی فرمان امام تامین میشود و درعینحال به دنبال آن هستیم که اعتبار ویژه ای برای اجرای این طرح اختصاص یابد.
وی با تاکید بر افزایش میزان تولید و تنوع محصولات در دیمزارها، افزود: کشت انواع محصولات علوفهای، دانههای روغنی، حبوبات و گیاهان شورپسند در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها با برنامه ریزی های علمی تر، گسترش مییابد.
آنجفی اظهار کرد: امیدواریم با منابع مالی بهتری این طرح را در دیمزارهای کشور پیش ببریم.
وی در مورد دانههای روغنی نیز گفت: در یک برنامه ۵ ساله، تولید یک میلیون تن دانههای روغنی هدف گذاری شده است.
آنجفی تاکید کرد: سال زراعی گذشته ۳۵۰ هزار تن دانههای روغنی در کشور کشت شد.
وی افزود: صنعت مرغداری و دامداری کشور وابسته به نهاده است و ما نمیتوانیم تمام نیازهای خوراکی این بخش را به دلیل آب بر بودن علوفهها، در داخل تامین کنیم و از این رو باید واردات انجام دهیم که به معنای واردات آب مجازی خواهد بود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد: تمام کشورها بخشی از نیاز غذایی خود را از طریق واردات تامین میکنند و ما هم مستثنی از آنها نیستیم.
وی اضافه کرد: برای کاهش وابستگی به نهادههای دامی، کشت گیاهان علوفهای مانند کاملینا در دستور کار این معاونت است و در برخی استانهای انجام میشود.
آنجفی با بیان این که امسال در کشور بهترین سال برای خرید تضمینی دانههای روغنی بوده است، گفت: امسال شرط تخصیص ارز به ۸۸ شرکت واردکننده روغن منوط شد به خرید دانههای روغنی تولید داخل و از این رو سال خوبی برای خرید این محصولات بود.
تولید ۲ میلیون تن برنج
وی درباره تولید برنج در کشور نیز گفت: امسال حدود دو میلیون تن برنج در کشور تولید شد و ما در استانهای شمالی کشور کوچکترین نگرانی برای تولید این محصول نداریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به سیاستهای کشت برنج اشاره کرد و اذعان کرد: در ۱۹ استان کشور برنج کشت میشود در حالی که بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی، کشت برنج فقط در دو استان شمالی مجاز است.
وی وضعیت بارندگی در استانهای شمالی کشور را نسبت به سالهای گذشته مطلوبتر توصیف و تصریح کرد: امسال شالیکاران محصول خود را با قیمت بالاتر از قیمت تمامشده عرضه میکنند و این موضوع باعث رضایتمندی و پایداری در کشت برنج خواهد شد.
توسعه شبکه روستابازارها
آنجفی در ادامه به شبکه سازی برای کاهش واسطه گری در عرضه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: شبکهای در حال شکلگیری است که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را بدون واسطه و از طریق فروشگاههای روستابازار عرضه کنند.
وی با بیان این که، روستابازار از سوی سازمان مرکزی تعاون روستای ایران راه اندازی شده است، اظهار کرد: این اقدام هم به نفع تولیدکنندگان است، چون محصولاتشان با قیمت مناسبتری عرضه میشود، و هم برای مصرفکننده شرایط مطلوبی ایجاد میکند.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که شبکه واسطهگری در کشور قدرت و منابع مالی زیادی در اختیار دارد و حذف آن کار سادهای نیست، اما با این حال اقدامات مثبتی آغاز شده که امیدبخش است.
آنجفی همچنین به اهمیت تأمین بذر و فعالیتهای تحقیقاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیتهای ناشی از تحریم، انتقال ژرمپلاسم و معرفی ارقام جدید بذر همچنان ادامه دارد و بخش خصوصی نیز در کنار مؤسسات تحقیقاتی فعال هستند و در برخی موارد توانستهایم بذرهای تولید شده را به کشورهای همسایه صادر کنیم.
