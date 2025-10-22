روستابازار زمینه عرضه محصولات کشاورزی با قیمت واقعی را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طلایی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت تشکلهای روستایی در مدیریت بازار محصولات کشاورزی تأکید کرد.
طلایی با بیان اینکه واگذاری انبارها و روستابازارها به این تشکلها از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی بخش کشاورزی است، اظهار داشت: با این اقدام، ضمن مدیریت بهینه منابع، هزینههای اضافی در فرآیند توزیع کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی کاهش مییابد و چرخه توزیع شفافتر خواهد شد.
وی افزود: روستابازارها میتوانند به عنوان حلقه اتصال میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عمل کنند و به کشاورزان و باغداران این امکان را بدهند تا محصولات خود را با قیمت واقعی و عادلانه عرضه کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه تعاون روستایی کشور تصریح کرد: استفاده صحیح از این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار در مناطق روستایی ایفا کند. این رویکرد همچنین موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام تعاون روستایی و کاهش مشکلات اقتصادی در روستاها خواهد شد.
طلایی در ادامه بر اهمیت تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری در این بخش تأکید کرد و گفت: امروز بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایتهای مالی و برنامهریزی دقیق برای رشد و توسعه است و سازمان تعاون روستایی در این مسیر آماده همکاری با سایر نهادها و بخش خصوصی است.
وی همچنین خواستار تعیینتکلیف سریع وضعیت انبارهای بخش تعاون روستایی شد و بیان کرد: لازم است قراردادهای بهرهبرداری از این انبارها با دورههای سهساله تنظیم شود تا هم امنیت شغلی و مالی بهرهبرداران تضمین گردد و هم کشاورزان در فرایند ذخیره و توزیع محصولات خود با مشکل مواجه نشوند.
طلایی در پایان تأکید کرد: نگاه ما به تشکلهای روستایی باید بر مبنای اعتماد و واگذاری واقعی اختیارات باشد تا این نهادها بتوانند نقش مؤثر خود را در مدیریت بازار، حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند.
