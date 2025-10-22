موافقت کنست رژیم صهیونیستی با اعمال حاکمیت بر کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کنست رژیم صهیونیستی در قرائت مقدماتی خود پیش‌نویس قانون «اعمال حاکمیت بر کرانه باختری» را تصویب کرد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قرائت مقدماتی پیش‌نویس قانون اعمال حاکمیت بر کرانه باختری انجام شد و با ۲۵ رأی موافق در مقابل ۲۴ رأی مخالف به تصویب رسیده است.

در این خصوص ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: هم اکنون، زمان اعمال حاکمیت بر کرانه باختری فرا رسیده است.

این درحالی است که بسیاری از کشورها با هرگونه اقدامات پیرامون الحاق کرانه باختری و اعمال حاکمیت بر آن توسط رژیم صهیونیستی مخالف هستند.