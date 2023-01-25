واکنش حماس به تمدید قانون آپارتاید از سوی کنست رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المسیره، کنست رژیم صهیونیستی روز گذشته قانون وضعیت فوق العاده در کرانه باختری را که از سوی فلسطینیان قانون آپارتاید خوانده می‌شود را تمدید کرد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه ای به تمدید قانون آپارتاید از سوی کنست رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

حماس تاکید کرد: تمدید قانون به اصطلاح «وضعیت فوق العاده» توسط اشغالگران و تشدید طرح‌های شهرک سازی در کرانه باختری، یک جنایت نژادپرستانه است که به حضور اشغالگران در سرزمین فلسطین مشروعیت نمی بخشد.

کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) عصر روز گذشته، قانون آپارتاید در کرانه باختری را تمدید کرد. قانونی که طبق آن، امتیازات ویژه‌ای به شهرک نشینان صهیونیست مقیم کرانه باختری، در مقابل فلسطینی‌های ساکن این منطقه می‌دهد و به گفته تحلیلگران فلسطینی، مقدمه‌چینی صهیونیست‌ها برای الحاق کرانه باختری به سایر اراضی اشغالی فلسطین است. با تصویب این قانون مهلت آن تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۸، تمدید شد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که در دهم ژانویه جاری، کنست به تمدید این قانون در کرانه باختری اشغالی رای داده بود و ۵۸ عضو کنست از ائتلاف کابینه و اپوزیسیون با پیش‌نویس این قانون موافقت و ۱۳ نفر دیگر مخالفت کردند. در آن زمان، پیش‌نویس قانون به کمیسیون خارجی و امنیت کنست برای خوانش دوم و سوم ارجاع داده شد.

این در حالی است که کابینه بنت - لاپید، سال گذشته به دلیل شکاف‌ها و اختلافات و نیز مخالفت اپوزیسیون به ریاست نتانیاهو، با هدف فشار بر آنها و سرنگونی آن، در تمدید این قانون ناکام مانده بود.

این قانون که پنج سال یکبار تمدید می‌شود و صهیونیست‌ها آن را قانون «وضعیت فوق العاده» می‌نامند، پس از جنگ ۶ روزه بین عرب‌ها و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ و اشغال کرانه باختری اجرایی شد. فلسطینی‌ها آن را قانون «آپارتاید» یاد می‌کنند زیرا به نفع صهیونیست‌های ساکن شهرک‌های کرانه باختری است.