حماس: تحرکات اشغالگران برای الحاق کرانه باختری باطل و غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در واکنش به تصویب پیش‌نویس دو طرح قانونی در کنست رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری و تحمیل حاکمیت بر شهرک «معالیه ادومیم»، این اقدامات را محکوم کرده و آن را تلاشی آشکار برای عادی‌سازی شهرک‌سازی و تحمیل حاکمیت اشغالگران بر اراضی اشغالی خواند.

حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این رأی‌گیری، چهره زشت اشغالگری استعماری را نشان می‌دهد و نقض آشکار تمام قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با کرانه باختری است.

این جنبش تأکید کرد که تلاش‌های اشغالگران برای الحاق اراضی کرانه باختری باطل و غیرقانونی است و حقیقت فلسطینی بودن کرانه باختری را بر اساس تاریخ، قوانین بین‌المللی و نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ تغییر نخواهد داد.

حماس، رژیم صهیونیستی را مسئول پیامدهای این قوانین اشغالگرانه باطل خود دانست و از سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواست تا این اقدام را محکوم کرده و برای متوقف کردن سیاست‌های اشغالگری و پاسخگو کردن آن و سرانش به خاطر جنایات علیه ملت فلسطین و نقض آشکار تعهداتشان در قبال حقوق بین‌الملل تلاش کنند.

گفتنی است که کنست رژیم صهیونیستی در قرائت مقدماتی خود پیش‌نویس قانون «اعمال حاکمیت بر کرانه باختری» را تصویب کرد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قرائت مقدماتی پیش‌نویس قانون اعمال حاکمیت بر کرانه باختری انجام شد و با ۲۵ رای موافق در مقابل ۲۴ رای مخالف به تصویب رسیده است.

در این خصوص ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت:هم اکنون، زمان اعمال حاکمیت بر کرانه باختری فرا رسیده است.

این درحالی است که بسیاری از کشورها با هرگونه اقدامات پیرامون الحاق کرانه باختری و اعمال حاکمیت بر آن توسط رژیم صهیونیستی مخالف هستند.