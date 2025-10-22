به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور رئیس سازمان زندان‌ها در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی قم که با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس‌کل دادگستری استان و حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران صورت گرفت، طرح «انرژی تجدیدپذیر از طریق پنل‌های خورشیدی» با هدف بهره‌گیری از منابع پاک و کاهش هزینه‌های انرژی در مجموعه اردوگاه افتتاح شد.



این طرح با هزینه‌ای بالغ بر ۵ و نیم میلیارد تومان اجرا شده و ۱۶۵ کیلو وات برق را تولید می‌کند.



همچنین در ادامه این بازدید، بند عمومی جدید اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی قم با عنوان «سرای سلامت» نیز افتتاح شد.



این پروژه با هدف افزایش سرانه اسکان زندانیان و بهبود شرایط خوابگاهی و رفاهی آنان احداث شده است.