این طرح با هزینهای بالغ بر ۵ و نیم میلیارد تومان اجرا شده و ۱۶۵ کیلو وات برق را تولید میکند.
همچنین در ادامه این بازدید، بند عمومی جدید اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی قم با عنوان «سرای سلامت» نیز افتتاح شد.
این پروژه با هدف افزایش سرانه اسکان زندانیان و بهبود شرایط خوابگاهی و رفاهی آنان احداث شده است.
قم- «طرح انرژی تجدیدپذیر» و بند «سرای سلامت» همزمان با حضور رئیس سازمان زندانها در اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی قم به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور رئیس سازمان زندانها در اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی قم که با همراهی حجتالاسلام والمسلمین موسوی رئیسکل دادگستری استان و حجتالاسلام اجاقنژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران صورت گرفت، طرح «انرژی تجدیدپذیر از طریق پنلهای خورشیدی» با هدف بهرهگیری از منابع پاک و کاهش هزینههای انرژی در مجموعه اردوگاه افتتاح شد.
