به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی محمدی در جریان سفر استانی خود به قم در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی این استان حضور یافت.



در این ارتباط و طی مراسمی باحضور رئیس سازمان زندان‌ها و همچنین مقامات قضایی و اجرایی قم ازجمله بهنام‌جو استاندار و حجت‌الاسلام موسوی رئیس‌کل دادگستری استان، چندین پروژه عمرانی و کارگاه تولیدی را با هدف توسعه اشتغال پایدار و افزایش درآمد زندانیان افتتاح شد.



در بخشی از این مراسم محمدی با بیان اینکه همه تلاش ما این است که زندانیان در مسیر اصلاح و تربیت قرار گیرند، گفت: رعایت حقوق شهروندی زندانیان و نیز توجه و تکریم خانواده آنان در اولویت اقدامات ماست بنحوی که زندانیان و خانواده‌شان را عائله خودمان می‌دانیم.



وی با تقدیر از مشارکت کارآفرینان در توسعه اشتغال در زندان‌ها تاکید کرد: توسعه حرفه‌آموزی و اشتغال بهترین بستر برای باز اجتماعی شدن زندانیان است و در این راستا استان قم تبدیل به قطب اقتصادی برای زندانیان شده است.



گفتنی است از جمله پروژه‌ها مورد بهره‌برداری در این بازدید به کارگاه «تولید کفش» اشاره کرد که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده و درحال حاضر ۴۰ زندانی در آن مشغول به کار هستند.



ظرفیت اشتغال در این کارگاه تا ۶۰ نفر نیز قابل افزایش است و این کارگاه در زمینه تولید کفش و صندل فعالیت دارد.



همچنین کارگاه «تولید کفش» با هدف تولید انواع کفش و کتانی به بهره‌برداری رسید. این کارگاه نیز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأسیس شده و هم‌اکنون ۴۰ زندانی در آن اشتغال دارند که ظرفیت افزایش تا ۷۰ نفر را داراست.