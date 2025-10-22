استاندار چهارمحال و بختیاری به پویش «بساز مدرسه» پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر چهارشنبه در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش محور اساسی توسعه استان و کشور است، اظهار کرد: اگر بخواهیم آیندهای روشن و جامعهای توانمند و اقتصادی پویا داشته باشیم، باید این نهاد را در اولویت توسعه قرار دهیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دولت چهاردهم تمام عزم و همت خود را بر تعلیم و تربیت معطوف ساخته است، ادامه داد: بنابراین باید باور کنیم که تربیت نسل آینده بزرگترین سرمایهگذاری مهم برای رشد و توسعه استان بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه عدالت آموزشی باید محقق شود و فاصلههای موجود میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار به حداقل برسد، افزود: مدارسی که در مناطق دوردست و محروم دایرند باید همان فرصت رشد و یاددهی را داشته باشند که در مدارس شهرکرد یا بروجن اتفاق میافتد که این مهم جز با تجمیع ظرفیتهای دولتی، مردمی و خیری حاصل نخواهد شد.
پای کار آمدن نهادهای مردمی و خصوصی برای مدرسهسازی
مردانی اضافه کرد: باید نهادهای مردمی و بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و مدارس جدیدی که در دست احداث است، با همت و عزم همگانی و مشارکت مردمی به سرانجام برسد.
استاندار چهارمحال و بختیاری توجه به کیفیت آموزش در کنار عدالت آموزشی را مهم ارزیابی کرد و گفت: ارتقای سواد پایه، آموزش مهارتهای فکری و پرورش مهارتهای زندگی و کسب استعدادهای علمی و ورزشی و هنری باید در صدر برنامههای مدارس قرار گیرد.
مردانی با اشاره به اینکه تحول در آموزش و پرورش از طریق فنآوری از دیگر ضرورتها است، ادامه داد: استفاده هوشمندانه از ابزارهای نوین آموزش دیجیتال قطعاً به ارتقای کیفیت یادگیری کمک خواهد کرد؛ همچنین هنرستانهای فنی و حرفهای و مهارتآموزی نیز باید تقویت شوند و ۵۰ درصد دانشآموزان استان را پوشش دهند.
آموزش و پرورش را باید در رأس برنامههای استانی قرار گیرد
وی اظهار کرد: در سالی که به نام سرمایهگذاری است، بهترین سرمایه مربوط به نیروی انسانی است چرا که انسان آگاه و خلاق و توانمند بنیانگذار توسعه پایدار و عدالتمحور خواهد بود و آموزش و پرورش بستر تربیت این دست انسانها است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش را باید در رأس برنامههای استانی قرار گیرد، گفت: موفقیت آموزش و پرورش در گرو همکاری همه نهادها است و هیچ دستگاهی نمیتواند جدا از نهاد تعلیم و تربیت، رسالت و مأموریت خود را به نحو احسن انجام دهد.
مردانی در پایان با اشاره به اقدام رئیسجمهور در جمع خیران مدرسهساز استان اصفهان و پیوستن به پویش «به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» در راستای حمایت از مدرسهسازی، به این پویش ملحق شد و از فرمانداران، معاونان و اعضای شورای آموزش و پرورش استان نیز برای پیوستن به این پویش دعوت کرد.
