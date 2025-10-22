به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری عصر چهارشنبه در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور استاندار در شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته تربیت بدنی و هفته اولیا و مربیان در حال برگزاری است، اظهار کرد: در روزهای گذشته به این مناسبت برنامه‌های بسیار خوبی در اقصی نقاط استان اجرایی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امسال بازگشایی مدارس با تلاش همگانی به خوبی با برنامه‌های متنوع در مناطق ۱۷ گانه آموزش و پرورش اجرایی شد، ادامه داد: اولین مصوبه ما در شورای قبلی آموزش و پرورش مربوط به راه و شهرسازی بود که باید پیمانکار جدید پروژه ۵۲۴ واحدی مسکن فرهنگیان را تعیین می‌کرد.

خدادادی بیان کرد: در این راستا، این اداره‌کل سه پیمانکار جدید برای تکمیل پروژه ۵۲۴ واحدی مسکن فرهنگیان را تعیین کرده است که قرارداد آن در حال انعقاد است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان کرد: فضاهای آموزشی مورد نیاز در طرح‌های ملی مسکن واقع در شهرستان‌های شهرکرد، فرخشهر، فارسان، بروجن و منطقه گندمان در دستور کار قرار گرفت.

خدادادی افزود: همچنین همکاری همه‌جانبه نهادها در زمینه بازماندگان از تحصیل، بهره‌مندی دانش‌آموزان از حمایت‌های فرهنگی و تربیتی دستگاه‌های متناظر و اعزام به اردوهای راهیان نور و تأمین ملزومات احداث ساختمان دانشگاه فرهنگیان از دیگر مصوبات جلسه امروز است.