به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی شامگاه چهارشنبه در بیست‌وششمین کنگره ملی و دوازدهمین کنگره بین‌المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور اعلام کرد: کنگره دانشجویی با شور و نشاط ویژه دانشجویان از سراسر کشور، بستری مناسب برای تجمیع افکار و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و معرفی دانش‌های نوین مانند هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال و گردشگری سلامت است که افق‌های تازه‌ای را پیش روی پژوهشگران جوان می‌گشاید.

وی گفت: کنگره دانشجویی کنگره‌ای متفاوت با سایر رویدادهای علمی است که شور، نشاط و جنب‌وجوشی ویژه‌ای به واسطه حضور دانشجویان از سراسر کشور در آن دیده می‌شود.

وی افزود: این گردهمایی محلی برای تجمیع حوزه‌های فکری متنوع دانشگاه‌های علوم پزشکی در یک بستر مشترک است و هر دانشگاه با ظرفیت‌ها و اولویت‌های خاص خود سهمی در غنای علمی کنگره دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: در طراحی پنل‌ها تنوع دانشگاهی را مدنظر قرار داده‌ایم تا محتوای برنامه‌ها متناسب با علایق و توانمندی‌های گوناگون دانشجویان باشد. محورهای این دوره از کنگره با نگاه به دانش‌های نوین مانند هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال و گردشگری سلامت انتخاب شده‌اند تا افق‌های تازه‌ای پیش روی شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

وی اعلام کرد: بیش از هزار دانشجو و جمع زیادی از اساتید برجسته از سراسر کشور در این رویداد علمی حضور دارند و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیش از ۸ هزار دانشجو به عنوان میزبان حضوری فعال و پررنگ دارد.

رضایی ادامه داد: خوشبختانه از همان ساعات آغازین افتتاحیه شاهد شور و انگیزه بالای دانشجویان هستیم و این شور علمی نویدبخش حرکتی جدی در مسیر پژوهش، تولید علم و فناوری در سال آینده خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان گفت: در این کنگره کارگاه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است که ان‌شاءالله زمینه‌ساز موفقیت‌های علمی دانشجویان در آینده خواهد بود و امیدواریم با تعامل سازنده بین دانشجویان و اساتید شاهد شکل‌گیری استارتاپ‌های نوآورانه و راهگشا در حوزه سلامت باشیم.