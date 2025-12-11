رضایی: ۲ بیمارستان در مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی و فناوری طبری در جمع اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان اظهار کرد: هدف پژوهشگران روشن کردن چراغی در مسیر دانش است و این تلاش ارزشمند نیازمند پاسداشت است.
وی افزود: زمانی که ذهن پرسشگر به پاسخ میرسد، چراغی در جهان دانش روشن میشود و این چراغانی، رستگاری انسان را به دنبال دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: تقارن جشنواره با روز زن و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این همزمانی برکت بیشتری به فعالیتهای علمی بیفزاید.
رضایی اعلام کرد: پتاسکن استان تمامی مراحل خود را طی کرده و به طور کامل راهاندازی شده است و با بهرهبرداری از این تجهیز، فرآیند تشخیص و درمان بیماران سرطانی، قلبی و مغز و اعصاب آسانتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: دو بیمارستان ۲۲۰ تختی و ۳۷۰ تختی در ساری و تنکابن با پیگیری مستمر و تأمین اعتبارات لازم در ماههای آتی به بهرهبرداری میرسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: تأمین منابع این پروژهها رقم کوچکی نیست و برای تحقق آن نیاز به پیگیری گسترده در بخشهای مختلف وجود دارد.
رضایی گفت: ساخت و بازسازی ۵۰ خانه بهداشت طبق تفاهمنامه با فرمانداران در دستور کار قرار دارد تا خدمات سلامت در مناطق مختلف استان ارتقا یابد.
وی خاطرنشان کرد: همراهی مسئولان استانی در موضوعاتی مانند کاهش تصادفات از دستاوردهای مهم دانشگاه بوده است و نقش استاندار در این حوزه بسیار مؤثر بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: در موضوع جمعآوری زباله از مبدا، بهورزان و کارشناسان بهداشت محیط نقش اساسی ایفا کردند و نتایج مطلوبی به دست آمد.
رضایی ادامه داد: هدایت مالیاتها و مسئولیت اجتماعی دستگاهها به سمت حوزه سلامت و کمک به مولدسازی از جمله اقدامات مهم دولت چهاردهم بوده که در پیشبرد طرحهای دانشگاه نقش تعیینکننده داشته است.
وی اعلام کرد: تخصیص زمین مسکن برای اعضای هیأت علمی، ایجاد پردیس منطقه آزاد، توسعه پارک علم و فناوری سلامت و صدور مجوز کارخانه شرکتهای دانشبنیان از دستاوردهای ارزشمند برای دانشگاه است که با حمایت استاندار محقق شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تأکید کرد: در سطح جهان هوش مصنوعی و فیزیک کوانتوم جایگاه ویژهای یافتهاند و تلفیق این دو حوزه آینده پزشکی را شکل میدهد. اگر بخواهیم بر لبه دانش حرکت کنیم باید این علوم در دانشگاه نهادینه شود.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظرفیتها و زیرساختهای لازم برای تحقق این هدف را در اختیار دارد و این توان باید توسعه یابد.
رضایی ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای سرعت بخشیدن به روند پیشرفت ضروری است و مسیر باید به گونهای پیش برود که مازندران به قطب هوش مصنوعی و فناوریهای نوین هایتک تبدیل شود؛ موضوعی که برای دانشگاه و استان از اهمیت بالایی برخوردار است.
