به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره آموزشی ویژه سالمندان با موضوع سبک زندگی سالم و خودمراقبتی در قالب فعالیت‌های مرکز مهر و گفت‌وگو در مدرسه کودکان استثنایی شقایق یاسوج آغاز به کار کرد.

در این مراسم سید مهران کشاورز مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با تبیین اهداف مرکز مهر و گفت‌وگو و اهمیت اجرایی‌شدن این طرح، گفت: ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی سالمندان از الزامات است که در این طرح به ان پرداخته شده است.

سیدعلیرضا موسوی امجد به عنوان مدرس دوره به ارائه محتوای آموزشی پرداخت و موضوعاتی چون اصول سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب، فعالیت‌های بدنی متناسب با سن سالمندی و نکات کلیدی خودمراقبتی را برای حاضران تشریح کرد.

در پایان این جلسه سالمندان با تقدیر از مسئولان بهزیستی استان برای راه‌اندازی این طرح تجربیات و دیدگاه‌های خود را به اشتراک گذاشتند و بر اهمیت تداوم چنین برنامه‌ها و گسترش فرصت‌های آموزشی و فرهنگی برای سالمندان تأکید کردند.