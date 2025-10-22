طرح ملی سلام در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی در آئین افتتاح طرح ملی سلامت اجتماعی محله محور سلام در استان بوشهر با اشاره به اهداف تدوین و اجرایی شدن طرح سلام اظهار کرد: در طرح سلام در گام نخست، بررسی کردیم کدام گروه‌ها در محله بیشترین نیاز را به حضور در مدارس در ساعات غیرآموزشی دارند. مطالعات ما نشان داد که سالمندان و بازنشستگان آموزش و پرورش بیش از دیگران نیازمند فضاهای تعامل و نشاط اجتماعی هستند. به همین دلیل، با همکاری وزارت آموزش و پرورش، طرح «مهر و گفت‌وگوی سالمندانه» را راه‌اندازی کردیم تا مدارس بعدازظهرها به پاتوق سالمندان و مراکز گفت‌وگو، ورزش، آموزش سبک زندگی و تغذیه سالم تبدیل شوند.

وی دومین طرح را «غربالگری مهارت‌آموزی و اشتغال نوجوانان» ۱۳ تا ۱۸ ساله دانست و بیان کرد: در این طرح، نوجوانان به‌صورت رایگان از نظر تمایلات تحصیلی و شغلی، استعدادها و ویژگی‌های شخصیتی ارزیابی می‌شوند تا از همان سنین هدایت تحصیلی و شغلی مؤثر صورت گیرد و مسیر اشتغال پایدار برای آنان هموار شود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، سومین محور طرح سلام اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در محلات شهری است. وی بیان کرد: این طرح که تاکنون ۹۵ درصد در روستاها اجرا شده، با محوریت مدارس و تسهیل‌گران حرفه‌ای به شهرها نیز گسترش می‌یابد تا خدمات توانبخشی برای معلولان و سایر اقشار نیازمند در محله‌ها فراهم شود.

حسینی از تشکیل تعاونی‌های محله محور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محلات خبر داد و تصریح کرد: برای پشتیبانی از این اقدامات، تعاونی‌های محله محور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شوند تا فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مدارس را سازمان‌دهی کنند. همچنین بانک رفاه با افتتاح حساب «امید محله» مشارکت مردمی در این طرح را تسهیل خواهد کرد.

وی از حضور انجمن اپتومتری ایران در این طرح خبر داد و گفت: اپتومتریست‌ها در مدارس مستقر خواهند شد و بعدازظهرها بینایی همه اهالی محله را به‌صورت رایگان معاینه می‌کنند. در صورت نیاز، عینک رایگان نیز در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این طرح متعلق به مردم است، نه بهزیستی تأکید کرد: طرح ملی سلام با محوریت مدرسه، جامعه و عدالت اجتماعی طراحی شده است تا مدرسه از چهاردیواری خود فراتر رود و به مرکز زندگی، امید و تعامل در محله‌ها تبدیل شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت نقش مدیران مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: در طول سال‌های مدیریتی‌ام در نهادهای مختلف، تأثیرگذارترین و باکیفیت‌ترین دوره فعالیت من سال ۱۳۶۸ بود؛ زمانی که مدیر دبیرستان ابن‌سینا بودم. مدیریت یک مدرسه برای من به‌یادماندنی‌ترین و اثربخش‌ترین تجربه دوران خدمتم بوده است.