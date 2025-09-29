کارگاه دو روزه طرح «خاتم» در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره فوریتهای اجتماعی بهزیستی کردستان، پیش از ظهر دوشنبه با هدف ارتقای تابآوری اجتماعی و تقویت مهارتهای خودمراقبتی در میان زنان و دختران مناطق کمبرخوردار، کارگاه آموزشی دو روزهای را در قالب طرح «خاتم» در سنندج برگزار کرد.
طرح «خاتم»، که به اختصار از عبارت «خودمراقبتی و آگاهسازی» گرفته شده است، به منظور تقویت تابآوری اجتماعی و مهارتورزی زنان و دختران در مناطق آسیبپذیر، به ویژه برای گروه سنی ۱۳ تا ۴۵ سال، طراحی و اجرایی میشود.
این طرح بهویژه در محلات آسیبخیز و مناطق روستایی کمبرخوردار با هدف ارتقای کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی در حال پیگیری است.
برگزاری کارگاه آموزشی برای تربیت مربیان داوطلب
در اولین گام از اجرای طرح، کارگاه آموزشی تربیت مربی برای تسهیلگران داوطلب و کارشناسان رابط پیشگیری استانها طی روزهای ۶ و ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در سنندج برگزار شد.
این کارگاه آموزشی با حضور ۳۰ نفر از تسهیلگران داوطلب مؤسسات تحت نظارت سازمان بهزیستی و کارشناسان پیشگیری از آسیبهای اجتماعی استانها، برگزار شد.
هدف این کارگاه، فراهمآوری زمینهای برای انتقال آموزشهای تخصصی به گروههای هدف در آینده نزدیک بود.
آموزشهای ارائهشده در این دوره، توسط مدرسان آموزشدیده کشوری انجام شد و بهویژه با همکاری کارشناس منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سرفصلهای مرتبط با سلامت جنسی و باروری نیز به مربیان این دوره آموزش داده شد.
ترویج فرهنگ سلامت و خودمراقبتی در جامعه هدف
کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی استان کردستان، در خصوص اهداف و رویکرد طرح «خاتم» بیان کرد: سازمان بهزیستی با بهرهگیری از تجارب گروههای داوطلب تسهیلگری خود، این دوره آموزشی را برگزار کرده است تا با ترویج فرهنگ سلامت و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق کمبرخوردار، قدمی موثر در ارتقای تابآوری اجتماعی بردارد.
سونیا سمندری افزود: تسهیلگران، بهعنوان نیروهای داوطلب، با انتقال تجارب خود در زمینه تقویت مهارتهای خودمراقبتی، پیشگیری از مشکلات جسمی و روانی، و ارتقای سبک زندگی سالم، نقشی اساسی در توانمندسازی جامعه هدف ایفا میکنند.
تمرکز ویژه بر ارتقای آگاهی در مناطق آسیبپذیر
سمندری همچنین هدف از تربیت مربیان را افزایش آگاهی و توانمندسازی افراد در مدیریت بهداشت فردی و روانی دانست و خاطرنشان کرد: اولویت اصلی این آموزشها، در مناطق کمبرخوردار و محلات آسیبپذیر بوده است که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
وی گفت: این کارگاه آموزشی بخشی از برنامهای گسترده است که در آن طی ۱۲ جلسه دو ساعته، به گروههای هدف در مناطق مختلف آموزشهای تخصصی داده خواهد شد.
کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان کردستان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همافزایی تمامی بخشها، زمینه توسعه و گسترش فرهنگ خودمراقبتی در سطح کشور فراهم شود.
